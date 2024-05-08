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Düzce Cemil Meriç Anadolu Lisesi Öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

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Düzce Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

Düzce Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu.

Cemil Meriç Anadolu Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü, 2 danışman öğretmen ve 48 öğrenci ile birlikte; Düzce Üniversitesi Tıp, Mühendislik, Fen Edebiyat ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerini ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi akademisyenleri, Fakültelerin; eğitim-öğretim faaliyetleri, başarıları, sosyal, kültürel ve bilimsel imkanları, uygulama imkanları ve kampüs yaşamı başta olmak üzere birçok konu hakkında konuk öğrencileri bilgilendirdi.

Düzce Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğrencileri, tercih etmek istedikleri üniversite ve bölümle ilgili merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşırken, kendilerine yol gösteren Düzce Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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