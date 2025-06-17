AK Parti, Cemil Meriç'i Anma Programı Düzenledi

Ak Parti'de 'Cemil Meriç"i anma programı düzenlendi

Ak Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Ortadoğu'yu ateşe atacak hiçbir ilke tanımayan, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymayan saldırıyla bölgemiz karşı karşıya"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala "Ortadoğu'yu ateşe atacak hiçbir ilke tanımayan, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymayan saldırıyla bölgemiz karşı karşıya" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman başkanlığında ' Cemil Meriç'i anma programı düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katıldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Cemil Meriç ile lise yıllarında tanıştığını ve tüm aforizmalarını ezberlediğini söyledi. Cemil Meriç'in sadece sözlerinin değil, düşüncelerinin de çok kıymet olduğu olduğunu vurgulayan Yayman, "Cemil Meriç bir okuldur, bir mekteptir, yatağına sığmayan bir ırmaktır. Cemil Meriç bu ülkenin aklına, vicdanına kalbine ses olan büyük bir mütefekkirdir. Kendi ifadesiyle 'Bazıları taçla doğar, bazıları kılıçla doğar, ben kalemle doğmuşum' diyen büyük bir insandı. Cemil Meriç ömrünü hakikatin izini sürmeye adamış bir fikir işçisi ve fikir savaşçısıdır. Ömrünü irfana adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisidir" ifadelerini kullandı.

"Sözle bile kınamıyorlar"

Dünya'nın gözü önünde Gazze'de bir soykırım işlendiğini vurgulayan Ala, "Ekonomik yönden güçlü, savunma sanayi bakımından güçlü dünyanın birçok alanında şirketleri var, refah içerisindeler ve dünyanın geri kalanını da o gelişmiş ülkelerde seyrediyorlar. Sözle bile kınamıyorlar. Hatta arkalarında kurduklarını söylüyorlar. O İsrail'deki katil Netanyahu hükümetinin yaptığı o soykırım alçakça efendim bebekleri, kadınları, insanları, yaşlıları yok eden, hastaneleri vuran, okulları vuran, kütüphaneleri vuran, hiçbir canlının yaşamasına müsaade etmeyecek kadar bombayı oraya atan bütün bir Vietnam'da atılmış bombalardan daha çoğunu o çoluk çocuğun üzerine atan bir anlayışın arkasında duruyorlar. Şimdi böyle bir dünyada üstadın insani olan, doğunun bütün o hassasiyetlerinin, haysiyetli duruşunun dikkate getiren, gündeme getiren anlayışına dünyanın ihtiyacı yok mu?" diye konuştu.

"Nerede bir şeyin yok edilmesine karar veriyor ki İsrail hükümeti ertesi gün saldırıda bulunuyor ve dünyanın geri kalan güçlü ülkeleri de bunları seyrediyor"

İran-İsrail çatışmasına değinen Ala şu ifadeleri kullandı:

"Ortadoğu'yu ateşe atacak hiçbir ilke tanımayan, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymayan saldırıyla bölgemiz karşı karşıya. Nerede bir şeyin yok edilmesine karar veriyor ki İsrail hükümeti ertesi gün saldırıda bulunuyor ve dünyanın geri kalan güçlü ülkeleri de bunları seyrediyor. Burada bir vicdan duruşa ihtiyaç yok mu?"