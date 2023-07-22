Ümraniye Belediyesi Üniversite Adaylarına Rehberlik Hizmeti Veriyor

Ümraniye Belediyesi, üniversite adaylarına tercih sürecinde rehberlik hizmeti vermek amacıyla düzenlediği Ümraniye TercihFest başladı. Festivalde gençler tercih danışmanlığı, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sürpriz etkinliklerle dolu 3 gün geçirecek. Ayrıca, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Tercih Danışma Merkezi kurularak gençlere doğru tercih yapmaları konusunda destek sağlanacak.

Ümraniye Belediyesinin, üniversite adaylarına tercih ile ilgili rehberlik hizmeti vermek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Ümraniye TercihFest başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonucu açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih sürecine girdi.

Bu kapsamda adaylara tercih ile ilgili rehberlik hizmeti vermek amacıyla düzenlenen Ümraniye TercihFest, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başladı.

Festivalde gençler tercih danışmanlığı, söyleşiler, atölye çalışmaları, açık hava sineması ve sürpriz etkinliklerle dolu 3 gün geçirecek.

Belediye ayrıca, adayların sınavlarda aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre doğru tercih yapabilmelerine destek olmak için Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Tercih Danışma Merkezi kurdu.

Tercih süreci boyunca 10.00-18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek merkezde, gençlere hangi üniversite ve bölümlere girebileceklerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bir gencin sınavı kazanmış olmasının yanı sıra doğru tercihi yapabilmesinin de büyük önem arz ettiğini belirterek, adaylara doğru tercih yapmaları ve üniversite yolculuklarının hayırlı olması temennisinde bulundu.