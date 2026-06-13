İletişim Başkanı Duran, Cemil Meriç'i Anma Mesajı Paylaştı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, yazar Cemil Meriç'in vefatının 39'uncu yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ömrünü hakikati aramaya, kalemini milletin irfanına adayan, büyük mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39'uncu yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Ardında bıraktığı fikir mirası; dün olduğu gibi bugün de zihinlerimize ışık, genç nesillere istikamet olmaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı