Ümraniye'de yeni bir ilkokul inşa ediliyor

Ümraniye Belediyesince, bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilere iyi bir öğrenim ortamı sağlamak amacıyla Cemil Meriç Mahallesi'nde ilkokul yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Caddesi üzerinde inşa edilen ve toplam 7 bin 338 metrekare kapalı alanı bulunan okul, 32 derslikli ve 4 ana sınıfı olarak planlandı.

Öğrencilere modern bir öğrenim deneyimi sunmak amacıyla tasarlanan okul bünyesinde 2 fen dersliği, 3 sanat dersliği, 2 destek eğitim odası, müzik dersliği ve çok amaçlı bir salon da bulunacak.

Okulun kütüphanesi, 232 kişilik çalışma alanı, 32 kişilik dinlenme bölümüyle öğrencilere geniş bir okuma ve araştırma alanı sağlayacak.

Okulda, konferans salonu ve yemekhanenin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin sağlandığı bir revir de yer alacak. Bu alanlar, öğrenci ve öğretmenlerin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ayrıca, okulun beden eğitimi salonu, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde donatılacak.

Çalışmaları devam eden okulun, yeni eğitim döneminde hizmete açılması hedefleniyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için son derece modern ve konforlu bir ortam sunan okul, bölgenin eğitim seviyesini önemli ölçüde yükseltecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, okulun modern yapısının ve sunduğu geniş imkanların bölge halkı için çok önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Eğitimde her çocuğa eşit fırsatlar sunmak için sürekli çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Bu okul, sadece Cemil Meriç Mahallesi'ne değil, tüm şehrimize büyük bir katkı sağlayacak. Çocuklarımız, burada sadece akademik bilgilerini değil, sosyal becerilerini de geliştirecek." ifadelerini kullandı.