Haberler

Ümraniye'de yeni bir ilkokul inşa ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesince Cemil Meriç Mahallesi'nde inşa edilen 32 derslikli ilkokul, öğrencilere modern öğrenim ortamı sağlayacak. Okulda fen, sanat derslikleri, kütüphane ve spor salonu gibi çeşitli alanlar yer alacak.

Ümraniye Belediyesince, bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilere iyi bir öğrenim ortamı sağlamak amacıyla Cemil Meriç Mahallesi'nde ilkokul yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Caddesi üzerinde inşa edilen ve toplam 7 bin 338 metrekare kapalı alanı bulunan okul, 32 derslikli ve 4 ana sınıfı olarak planlandı.

Öğrencilere modern bir öğrenim deneyimi sunmak amacıyla tasarlanan okul bünyesinde 2 fen dersliği, 3 sanat dersliği, 2 destek eğitim odası, müzik dersliği ve çok amaçlı bir salon da bulunacak.

Okulun kütüphanesi, 232 kişilik çalışma alanı, 32 kişilik dinlenme bölümüyle öğrencilere geniş bir okuma ve araştırma alanı sağlayacak.

Okulda, konferans salonu ve yemekhanenin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin sağlandığı bir revir de yer alacak. Bu alanlar, öğrenci ve öğretmenlerin hem eğitim hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ayrıca, okulun beden eğitimi salonu, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde donatılacak.

Çalışmaları devam eden okulun, yeni eğitim döneminde hizmete açılması hedefleniyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için son derece modern ve konforlu bir ortam sunan okul, bölgenin eğitim seviyesini önemli ölçüde yükseltecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, okulun modern yapısının ve sunduğu geniş imkanların bölge halkı için çok önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Eğitimde her çocuğa eşit fırsatlar sunmak için sürekli çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Bu okul, sadece Cemil Meriç Mahallesi'ne değil, tüm şehrimize büyük bir katkı sağlayacak. Çocuklarımız, burada sadece akademik bilgilerini değil, sosyal becerilerini de geliştirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title