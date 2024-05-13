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Ümit Meriç, Babam Cemil Meriç Kitabı İçin Londra'da Söyleşi ve İmza Günü Düzenledi

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Yazar Ümit Meriç, Londra'da Babam Cemil Meriç kitabıyla ilgili bir söyleşi ve imza günü düzenledi. Etkinliğe kitabın tercümanı ve editörü de katıldı. Meriç, babasının hayat yolculuğunu ve eserlerinin Türk edebiyatı ile felsefesine etkilerini anlattı.

Yazar Cemil Meriç'in hayatını ve eserlerini konu alan "Babam Cemil Meriç" kitabının yazarı Ümit Meriç, Londra'da söyleşi ve imza günü düzenledi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinliğe Meriç'in yanı sıra kitabın tercümanı ve editörü John Shakespeare Dyson ile çevirmen koordinatörü Ahmet Kot da katıldı.

Babasının hayat yolculuğunu ve eserlerinin Türk edebiyatı ile felsefesine etkilerini anlatan Meriç, kendi entelektüel gelişiminde de babasının oynadığı önemli role değindi.

Kişisel anekdotlar da paylaşan Meriç, babasının bakış açısının Türk entelektüel ortamını nasıl zenginleştirdiğini katılımcılarla paylaştı.

Dyson da eseri çevirirken yaşadığı deneyimlere işaret ederek Cemil Meriç'in düşüncelerinin ayrıntılarını yakalamakta zorluklar yaşadığını ancak bunu İngilizceye çevirmenin getirileri olduğunu söyledi.

Cemil Meriç'i anlatan bir eseri daha geniş bir kitleye ulaştırmaktan mutlu olduğunu belirten Dyson, eserin kültürel anlayışı geliştirme ve kültürler arasında köprü kurma özelliği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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