Prof. Dr. Ümit Meriç, babası Cemil Meriç'in düşünce dünyasını anlattı

Güncelleme:
Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Kültürden İrfana Cemil Meriç' başlıklı söyleşide, babası Cemil Meriç'in eserlerini anlatarak katılımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Etkinlikte, Ümit Meriç kitaplarını imzalayarak kütüphaneye hediye etti.

Yazar, Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kültürden İrfana Cemil Meriç" başlıklı söyleşiye katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ümit Meriç, söyleşi öncesi babasının adını taşıyan ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından ilçeye kazandırılan kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Cemil Meriç'in yarın doğum günü olması vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan Ümit Meriç, babasının ve kendisinin kaleme aldığı kitaplardan bir seçkiyi imzalayarak, kütüphaneye hediye etti.

Babasının edebiyat yolculuğunu, eserlerini ve hayata bakışını anlatarak katılımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Ümit Meriç, "Bugün hakikaten çok özel bir mekandayız. Cemil Meriç'in adını taşıyan bir kütüphanedeyiz. Cemil Meriç'i okumayı tavsiye ediyorum çünkü onun eserlerini okumak bir değil birkaç üniversiteyi bitirmeye bedel." sözleriyle görüşlerini aktardı.

Başkan Vekili Can Aksoy da Cemil Meriç'in ismini taşıdığı için etkinliği kütüphanede yaptıklarına işaret ederek, "Bir nevi burası sizin eviniz. Baba evinize hoş geldiniz. Aile sıcaklığında bir sohbet olacağı için konuşmamı kısa tutuyor, Esenyurt Belediyesi ve Esenyurtlular adına bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Söyleşinin ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ümit Meriç'e, Esenyurt Belediyesinin kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği bir tablo hediye edildi. Ümit Meriç, öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
