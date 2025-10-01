Esenler Belediyesi'nden Cemil Meriç'e İthaf Edilen Kültür Sanat Sezonu

Esenler Belediyesi, 2025-2026 kültür sanat sezonunu, Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden, yazar ve sosyolog Cemil Meriç'e ithaf etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Meriç'in derin fikir dünyasını, entelektüel mirasını ve medeniyet tasavvurunu merkeze alan pek çok çalışma, sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

"Işık Doğudan Gelir", "Bu Ülke" ve "Bir Dünyanın Eşiğinde" gibi pek çok esere imza atan mütefekkir Meriç'in kültürel ve düşünsel dünyasına yeni sezonda ışık tutulacak.

Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonuna özel, paneller, söyleşiler, sergiler, konserler, tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları yapılacak.

Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olan, edebiyat, felsefe ve sosyoloji alanlarında kalıcı izler bırakan Meriç'in 110. doğum yılına özel olarak düzenlenen yeni sezonun açılışı, 8 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenecek özel programla yapılacak.

Görme yetisini kaybettikten sonra yazarlık hayatının en üretken dönemlerini yaşayan Meriç'ten alınan ilhamla, yeni sezonda görme engellilere yönelik özel projeler düzenlenecek. Bu kapsamda "Karanlık Oda- Cemil Meriç Sergisi", "Görme Engelliler Fotoğraf Sergisi", "Beyaz Baston Haftasına Özel Sergi", "Cemil Meriç Özel Eşya Sergisi", "Karikatür Sergisi" ve "Tezhip ve İllüstrasyon Sergisi" sezon içinde ziyarete açılacak.

"Cemil Meriç Sempozyumu" düzenlenecek

"Cemil Meriç Sempozyumu" ile "Liselerarası Cemil Meriç Sempozyumu" ise ömrünü Türk irfanına adayan Meriç'in çeşitli başlıklarda ele alınmasına olanak sağlayacak.

Sezon boyunca Antakya'da dijital bir kütüphane açılacak, belediye bünyesinde yayınlarını sürdüren gazete ve dergilerde Cemil Meriç'e özel sayılar okurlarla buluşacak, yetişkinler ve öğrenciler için "Cemil Meriç Okumaları" gerçekleştirilecek.

Esenler Belediyesi bünyesinde 2017'den bu yana görme engelliler ve yaşlılar için kitap seslendiren Cemil Meriç Gönüllüleri için de özel buluşmalar düzenlenecek.

Esenler Edebiyat Akademisinin düzenleyeceği atölyeler ve "Bir Kitap Bir Dünya" programlarında ise Meriç'in eserleri farklı yönleriyle ele alınacak.

Ramazan ayında ise "Görme Engelliler için Kur'an-ı Kerim" ve "Siyer Okuma Eğitimi" verilecek.