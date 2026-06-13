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Erdoğan, Cemil Meriç'i vefatının 39. yılında andı

Erdoğan, Cemil Meriç'i vefatının 39. yılında andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'in ölümünün 39. yılında bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Meriç'in edebiyat, ilim ve düşünce dünyasına katkılarını vurgulayan Erdoğan, onu rahmetle andığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'in ölümünün 39'uncu yılına ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Müellifi olduğu eserlerle, edebiyatımıza kazandırdığı tercümelerle, ilim ve düşünce dünyamıza yaptığı eşsiz katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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