Özel öğrencilerden anlamlı gösteri

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenciler düzenlenen etkinlikte yeteneklerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelliler Haftası sebebiyle gösteri düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, öğrencilerin yıl boyu hazırlandıkları ritim grubu ile başladı. Yoğun alkış alan ritim grubu gösterisi ardından Koro grubu Çanakkale türküsünü seslendirdi. Ardından 'Davet' isimli şiiri okuyan Yaşar Kaan Ersin, annesi ile birlikte sahneye çıktı. Ayşegül Ersin, oğlu ile yaşadıkları sevgi ve saygı dolu hayat mücadelesinden bahsetti. Otizm tanısı olan özel bir çocuğu olduğunu aktaran Ayşegül Ersin, tanıyı öğrendiklerinde kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın içinde olduklarını belirtti.

"24 yıla çok şey sığdırdık"

Ayşegül Ersin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adapte olmalıydık, Yaşar Kaan için en iyisini yapmalıydık. Oğlum şu an 24 yaşında. 24 yıla çok şey sığdırdık. Neler başardık, ne kadar yol kat ettik. Daha da başaracağız. Özel çocuğa sahip annelerin babaların bunları yaşamış olduğunu çok iyi biliyorum. Çocuğundan anne baba kelimesini duymanın mutluluğunu hepimiz biliriz. Bugün oğlum çok özel insanların gönül verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezine gidiyor. Buradaki öğretmen ablalarımız, abilerimiz çok ama çok özverili davranıyorlar. Burada yapılan etkinlikler, geziler çocuklarımızı Cemil Meriç'e severek isteyerek gelmelerini sağlıyor. Hem çocuklarımıza hem de bizlere gereken desteği sağlıyorlar. Öğretmenlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Hepsine çok teşekkür ediyorum"

"Annelerimiz baş tacı edilmeye layıktır"

Doç. Dr. Figen Büyükakın ise "Az önce dinlediğimiz Yaşar Kaan'ın hikayesinden mutlaka kendimize ait bir parça bulmuşuzdur. Annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Bu tür özel çocukları koruyup, kollayıp yetiştirip aramıza katmak için canla başla uğraşan annelerin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Peygamberimizin hadisi şerifinde belirtildiği gibi 'Cennet annelerin ayağının altındadır'. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Türk kadını yerler altında ezilmeye değil, baş tacı edilmeye layıktır'. Bu anlayışla annelerimiz baş tacı edilmeye layıktır. Ayrıca ellerinden gelen tüm gayretleri gösteren tüm babalarımıza da teşekkür ederim" dedi.

Programdaki müzikler ve şarkılar, öğrencilerin duygularına hitap eden, zihinsel ve ruhsal olarak onları iyi hissettiren ve ritim olarak rahatlıkla eşlik edebilecekleri şekilde seçildi. Özel öğrenci Emin Aktaş 'Dere Geliyor Dere' türküsünü piyano eşliğinde çaldı. Ardından Harman Dalı, Efe Yemini ve Atabarı Grubu sahne aldı. Öğrencilerin rahatlıkla kavrayabileceği, eşlik edebileceği ve kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği kurgusuyla hazırlanan koreografide öğrenciler yaklaşık bir yıl boyunca öğretmenleri eşliğinde çalıştı. Ayrıca özel gereksinimli öğrencilerin yıl boyu gerçekleştirdikleri etkinlik videoları da gösteri aralarında izleyenlere seyrettirildi.

Katılımcılar

SDKM'de gerçekleşen programa Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve başkanları, özel rehabilitasyon merkezleri, özel öğrenciler ve aileleri, Kağıtspor izcileri katılım sağladı. - KOCAELİ