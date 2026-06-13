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TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 39'uncu yılında Cemil Meriç'i andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar ve mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39. yıl dönümünde sosyal medyadan yayımladığı mesajla andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 39'uncu yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "İlim, irfan ve hikmet dünyamızı büyük bir fikir işçiliğiyle zenginleştirerek düşünce birikimini bugünlere miras bırakan Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
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