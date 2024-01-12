Sultangazi Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi Hizmete Açılıyor

Sultangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kültür Merkezi, yakında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 50. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kültür Merkezi, estetiği ve tarihi mimarisiyle dikkati çekiyor.

Hizmete girmek için gün sayan Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde pek çok fonksiyon bulunuyor. Tesisteki sanat ve mesleki eğitim atölyeleri vatandaşların kişisel gelişimine ve kariyerlerine katkı sunacak. Kadın spor salonu, kadınların rahat ve modern bir ortamda spor ve fitness yapabilmelerine imkan tanıyacak. Tesiste yer alan kütüphane, özellikle gençlerin kitap okumasına, güzel bir ortamda ders çalışmasına fırsat verecek.

Taziye salonu ve çok amaçlı salon ise cenaze sahiplerinin taziyelerini kabul etmelerine ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacak.

Merkezde, bu fonksiyonların yanı sıra Aile Sağlığı Merkezi ve 50. Yıl Mahallesi Muhtarlığı ile PTT Şubesi de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kapsamlı hizmet alanları ile Cemil Meriç Kültür Merkezi'nin 50. Yıl Mahallesi'ne çok yakıştığını kaydetti.

Dursun, "Sultangazi'nin dört bir yanına birbirinden güzel hizmet tesisleri yaptık. Bugüne kadar vadettiklerimizin 4,5 katı kadar hizmet yaptık. 24 kültür merkezi ve hizmet tesisimizden biri daha kısa süre içerisinde hizmete başlamış olacak. Sultangazi'nin gelişmesi, halkımızın en iyi hizmeti en kolay şekilde alabilmesi için bu hizmetleri üretiyoruz. Başarımızın arkasındaki en büyük güç, komşularımızın bize verdiği destektir. Bundan sonra da komşularımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Cemil Meriç Kültür Merkezi ilçemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.