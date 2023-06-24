Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Gaziantep'teki bir okula sanal gerçeklik laboratuvarı kurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından 'Biruni Sanal Gerçeklik Laboratuvarı' kuruldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de, öğrencilerin laboratuvarda kurulan sanal gerçeklik gözlüğüyle eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.