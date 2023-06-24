Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Gaziantep'teki bir okula sanal gerçeklik laboratuvarı kurdu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından 'Biruni Sanal Gerçeklik Laboratuvarı' kuruldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de, öğrencilerin laboratuvarda kurulan sanal gerçeklik gözlüğüyle eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından "Biruni Sanal Gerçeklik Laboratuvarı" kuruldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de, öğrencilerin laboratuvarda kurulan sanal gerçeklik gözlüğüyle eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Programda konuşan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, öğrencilere başarı diledi.
Kurulan laboratuvarda öğrencilerin bilimle birleşeceğini aktaran Ceylan, öğrencilerin kurulan laboratuvarda birçok şey öğrenebileceğini söyledi.
İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra laboratuvarın açılışı yapıldı, öğrencilere kurulan cihazlar hakkında kısa eğitim verildi.