Bir yıl içinde 3. tekli

Farklı müzik stillerinde sunduğu 'Seni Ben Var Ya', rap arabesk 'Sonu Ayna' ve Gökhan Türkmen imzalı Gece Uzun ile hatırı sayılır bir dinleyici kitlesinin dikkatini çeken Ali Dündar, yeni teklisi 'Şimdi Pişmanım'ı Locca Records etiketiyle tüm dijital platformlarda 9 Temmuz'da yayımladı.

Kısa aralıklarla yayımladığı şarkılar ile kendi kulvarının günden güne büyüyen isimlerinden birine dönüşen Ali Dündar, yakın zamanda da kendi youtube sayfasında yorumladığı akustik projeleri yayınlamaya başlayacak. Arabesk müziğin yeni nesil temsilcilerinin en dikkat çekici isimlerinden Ali Dündar'ın yeni teklisi 'Şimdi Pişmanım'ın, sözü Ali Dündar&İbrahim Haholu, müziği Erol Ersoy Cesur'a düzenlemesi Fırat Deniz Haznedaroğlu ait Utku Ünsal'ın mix'ini, Emre Kıral'ın mastering'ini yaptığı şarkıda usta müzisyenler Ömer Göktepeliler (yaylı tamburbas), Çağlar Haznedaroğu (bass gitar ve elektro bağlama), Serhan Yasdıman (gitar) ve Türker Çolak( perküsyon) enstürmanları ile katkı sağladı. Şarkının ruhuna ve dokusuna uygun görsel hikayenin video klip yönetmenliğini, Gece Uzun'da da birlikte çalıştığı Mustafa Kalıpçıoğlu üstlendi. Müzisyen kimliği ile yıllarca sahnede usta işi performanslar sergileyen Ali Dündar, yenilikçi tavrı ve iç yakıcı güçlü vokali ile kariyerinin en parlak zamanlarını kitlesiyle beraber yaşamaya başladı.

Söz & Müzik: Erol Ersoy Cesur

Aranje: Fırat Deniz Haznedaroğlu

Yaylı Tambur: Ömer Göktepeliler

Gitar: Serhan Yasdıman

Bass Gitar, Elektro Bağlama: Çağlar Haznedaroğlu

Perküsyon: Türker Çolak

Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kıral

Yapım: Locca Records

Yapımcı: Ömer Faruk Ciğer, Ersin Özel

Yönetmen: Mustafa Kalıpçıoğlu

Prodüksiyon: Tolga Atay

Prodüksiyon Menajeri: Göktuğ Erarslan

Drone: Ömer Faruk Ciğer

ŞİMDİ PİMANIM

Yüzüme gülerken çok vuran oldu

Ne dost belli kardeş ne de düşmanım

Tükendi gençliğim hayatım soldu

Bir vefasız sevdim şimdi pişmanım

Aşk nedir bu mu? Zevki neşesi.

Elimden düşmüyor içki şişesi.

Mekanım gurbetin kuytu köşesi.

Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.

Manasız bakınır, ıslanmış gözüm.

Boğazımda düğüm, onlarca sözüm.

Günahım neydi gülmedi yüzüm.

Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.

Dilemem felekten bir kere aman.

Bugünüm dünümden daha da yaman.

Beşinci mevsime erişti zaman.

Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.

Aşk nedir bu mu? Zevki neşesi.

Elimden düşmüyor içki şişesi.

Mekanım gurbetin kuytu köşesi.

Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.

Manasız bakınır, ıslanmış gözüm.

Boğazımda düğüm, onlarca sözüm.

Günahım neydi gülmedi yüzüm.

Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.

Kaynak: Snob Magazin