Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığının gerçekleştirdiği kontroller sonucunda bir okul kıyafetinin güvenli olmadığının tespit edildiği bildirildi.

İncelemelerde ürünün çocuklar açısından boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi tehlikeler barındırdığı belirlendi. Tespit edilen risklerin ardından ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: PİYASADA YER ALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklara yönelik bir okul kıyafeti ürününün güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; ürünün boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler taşıdığı belirlenmiştir. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır."

"GÜVENLİ ÜRÜN, SAĞLIKLI NESİLLER"

Çocukların sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Bakanlık, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz. Güvenli ürün, sağlıklı nesiller!"

Bakanlığın açıklamasında toplatma kararı verilen okul kıyafetinin markası ve modeline ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: ANKA