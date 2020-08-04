Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Lübnan eski lideri eski Başbakan Saad el-Hariri kimdir? Beyrut patlaması neden oldu?

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BEYRUT'TAKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya patlayıcıların bulunduğu bir depoda çıkan yangının neden olduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı, patlamanın çok büyük bir hasara neden olduğunu ve çok fazla sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

AFP'nin bölgedeki muhabiri, Beyrut'un ticaret bölgesi olan ve iş yerlerinin yoğun olduğu Hamra'daki tüm binaların dış cephelerindeki camların kırıldığını aktardı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı.

SAAD EL-HARİRİ KİMDİR?

Saad Hariri veya Saadeddin Refik Hariri (Lübnanlı siyasetçi ve iş insanı. 18 Aralık 2016-21 Ocak 2020 tarihleri arası Lübnan eski Başbakanıydı.

Babası, 14 Şubat 2005'te suikaste kurban giden eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin Suudi Arabistan bazlı olarak kurmuş olduğu dev Oger grubununun (tamamı Hariri ailesine ait) başına geçmiş olan küçük oğlu olan Suudi Arabistanlı/Lübnanlı iş adamıdır.

Forbes dergisi dünya zenginleri sıralamasında 2005'te 1.2 milyar dolarlık bir servetin başında 548. sırada gösterilmiştir. Suudi Arabistan baz alındığında ülkesinin 7. büyük zengini, Lübnan baz alındığında en büyük servetidir. 33 yaşında dünyanın en genç dolar milyarderlerinden biridir. Türkiye'de özelleştirilen Türk Telekom'u alması ile gündeme gelmiştir.

18 Nisan 1970 doğumludur. Georgetown Üniversitesi'nde işletmecilik okumuştur ve 1996'dan günümüze Oger grubunun başındadır. Babasının fiili idaresi suikast olayına kadar sürmüştür. Bu dönemde Oger grubu satışları 3.15 milyar dolara varan bir inşaat, telekomünikasyon, medya devi haline gelmiştir.

Babasının suikaste kurban gitmesinden sonra Lübnan'da özellikle Suriye işgal ve nüfuzuna karşı gelişen yeni ortamda Lübnan'a dönmüş ve ülke siyasetinde de aktif rol oynamaya başlamıştır. Reform yanlısı, yolsuzluklarla mücadele eksenli, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail birliklerinin işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmesi taraftarı ve Suriye'nin ülkenin iç politikasındaki etkisine karşıt bir çizgide Lübnan Parlamentosu'na girmiştir. Ülkenin başbakan adayları arasında gösterilmekle birlikte, önceliğini Lübnan Cumhurbaşkanı Emil Lahud'un, Suriye'ye bağımlı olduğu gerekçesiyle, görevden alınmasına karar vermiş, Lahud'un cumhurbaşkanlığı altında başbakanlık yapmayacağını dile getirmiştir.

16 Şubat 2019 tarihinde kurulan üçüncü Hariri hükûmeti meclisten güvenoyu aldı.

LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT HARİTASI KONUMU NEDİR, BEYRUT NEREDEDİR?

Beyrut, Lübnan'ın başkentidir. Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan Beyrut, deniz etkisinden biraz korunan bir körfezin kıyısındadır.

Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Uzun yıllar Orta Doğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olan Beyrut, 1970'lerden sonra başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu yüzden patlayan Lübnan İç Savaşı (1975-1991) sonucu bu özelliğini kaybetmiştir.

Beyrut, Osmanlı döneminde planlı bir gelişme göstermişti. 1943'te Lübnan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra gelişigüzel ve hızlı bir büyüme dönemine girmiştir.

İç savaştan önce Beyrut nüfusu içinde Hristiyan ve Müslümanların sayısı hemen hemen eşitti. Şimdi Müslümanlar çoğunlukta. Halkın büyük çoğunluğunu meydana getiren Araplar, Lübnanlıları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır. En büyük ve tek etnik azınlık Hristiyan Ermenilerdir. Ama Hristiyan Araplar gibi iç savaş yüzünden ve sonrasında sayıları göçle azaldı ve azalmaya devam etmektedir.

Beyrut konum

PATLAMANIN ETKİSİYLE BALKONLAR YIKILDI

AFP'nin bölgedeki muhabiri, Beyrut'un ticaret bölgesi olan ve iş yerlerinin yoğun olduğu Hamra'daki tüm binaların dış cephelerindeki camların kırıldığını aktardı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı.

TRT ÇALIŞANLARI YARALANDI

Öte yandan, TRT ofisi çalışanlarının yaralandığı kaydedilden olayda 2 kilometrelik alanın yok olduğu ifade edildi. Dumanların şehrin büyük bölümünden görülebildiği belirtilirken resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜK BİR BULUT OLUŞTURDU

Patlamanın ilk görüntüleri, patlama yaşanırken evinin balkonundan yayın yapan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü.

HARİRİ'NİN DURUMU İYİ

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.