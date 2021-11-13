Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobil galerisinde önüne araçla gelen saldırganlar galerinin içinde bulunanlara kurşun yağdırdı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre aynı aileden Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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