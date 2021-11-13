Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için...