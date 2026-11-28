Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getiren düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı. Düğüne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açık, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten gelinlik tercih etti. Yunus Akgün ise siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyonla davetlilerin karşısına çıktı. Milli futbolcu, damatlığını ceketinin yakasındaki beyaz çiçekle tamamladı.