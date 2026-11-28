Özel hastanelerdeki sağlık hizmeti ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bir vatandaş, özel bir hastanede yalnızca 4 adet kan testi yaptırmak için kendisinden 19 bin TL istendiğini öne sürerek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"SADECE 4 ADET KAN TESTİ İÇİN 19 BİN TL"

Karşılaştığı ücretin yüksek olduğunu belirten vatandaş, özel hastanelerdeki fiyatlandırmaya isyan etti. Devlet hastanelerinin sayısının artırılması gerektiğini savunan vatandaş, "19 bin TL istedi özel hastane, sadece 4 adet kan testi için. Abi, devlet her yere devlet hastanesi yapsın ya. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BU SOYGUN!"

Özel hastanelerin çalışanlarına ne kadar ücret ödediğini de sorgulayan vatandaş, olası ciddi hastalıkların tedavi maliyetlerine ilişkin endişesini dile getirdi. Vatandaş, "Özel hastane çalışanlarına ne kadar para veriyor? Allah korusun, kötü bir hastalık olsa nasıl savaşacağız? Bu soygun!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.