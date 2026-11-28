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KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın bodrum katında kundaklama sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Tamer Kaya'nın (29), hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Şüpheli Bayram Bulut Ö. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralanan 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Mehmet Akif Mahallesi 23 Kasım Pazartesi günü 1. Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında 04.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) hayatını kaybetti. Ağır yaralı Tamer Kaya ile birlikte 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Tamer Kaya, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SIĞINAK 11 ODAYA BÖLÜNÜP KİRAYA VERİLMİŞ

Yapılan çalışmada binanın sığınak olarak yapılan bölümlerinin 11 odaya bölündüğü ve her bir bölümün stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği ortaya çıktı.

KUNDAKLAMAYI KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada ilk anda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının aslında kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Polis ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinde, bir taksiyle olay yerine gelen şüphelinin binaya birkaç kez girip çıktığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkmasının ardından yangının başladığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi görüntüleri kullanarak geriye doğru takibe aldı. Bir mekanda alkol alan şüphelinin, kokoreç yedikten sonra bir taksiye binerek olay yerine geldiği belirlendi. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli Bayram Bulut Ö. Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Bayram Bulut Ö.'nün 24 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayram Bulut Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı