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Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde yıllarca işkence gören 41 yaşındaki Kasım Muhammed Ahdar, aradan geçen zamana rağmen yaşadıklarının izlerini silemiyor.

Başkent Şam'ın Dareyya bölgesinde yaşayan Ahdar, 2014'te rejim güçlerince gözaltına alınmasının ardından farklı istihbarat merkezleri ve cezaevlerinde ağır işkencelere maruz kaldı.

Annesinden gözaltına alındığı günden bu yana haber alamayan Ahdar, eşi Raghad Sasana'nın da bir yıl tutuklu kalması nedeniyle çocuklarından uzun süre ayrı yaşadı.

2017'de cezaevinden çıkarılmasına rağmen zorla askere alınarak Deyrizor'a gönderilen Ahdar, 2019'da firar ederek ailesinin yanına dönebildi.

Bugün eşi ve çocuklarıyla savaşta büyük bölümü yıkılan evlerinin tek odasında yaşam mücadelesi veren Ahdar, gündelik işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Ahdar, Esed rejiminin baskısı ve bombardımanlar nedeniyle ailesiyle Dareyya'dan Sahneya'ya göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sahneya'da sürekli korku içinde yaşadıklarını belirten Ahdar, devrimcilere yemek pişirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan annesinin akıbetini hala bilmediklerini ifade etti.

Annesinin gözaltına alındığında yaklaşık 50 yaşında ve sağlık durumunun kötü olduğunu aktaran Ahdar, o dönemde yakınlarıyla iletişim kurmaya dahi korktuklarını dile getirdi.

Cezaevinde ismi yerine numarayla çağrıldı

Rejim güçlerinin evlerine baskın düzenleyerek kendisini ailesinin gözü önünde gözaltına aldığını anlatan Ahdar, Sahneya'daki güvenlik şubesinde günlerce herhangi bir soru sorulmadan dövüldüğünü belirtti.

Ahdar, daha sonra kardeşi ve silahlı gruplarla bağlantısı hakkında sorgulandığını, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemesine rağmen işkencenin sürdüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 3-4 ay tutulduğu şubede ismi yerine "51" numarasıyla çağrıldığını aktaran Ahdar, kadın tutuklulara yönelik cinsel şiddete de tanık olduğunu ifade etti.

Sorguda yaşadığı ağır işkenceleri anlatan Ahdar, "Beni sorguya çıkardılar. Ne itiraf edeceksin? diye sordular. Ben de Ne istiyorsanız onu. Bana sorun, ben cevap vereyim. dedim. 'Hayır, kendin itiraf edeceksin. Ama itiraf etmeden önce biraz bekle, seninle işimiz var. dediler. Ardından üzerime acımasızca saldırdılar. Yine dayak attılar, üzerime su döktüler. Benimle alay ediyorlardı." dedi.

Ailesine de aynı muamelelerin yapılacağı tehdidiyle zorla itirafa sürüklendiğini belirten Ahdar, gördüğü işkencelerin vücudunda kalıcı izler bıraktığını dile getirdi.

Ahdar, "Tornavidayla vücuduma delikler açıyorlardı. Hala o tornavidayla açtıkları yaraların izleri duruyor." diye konuştu.

Kollarından tavana asıldığını, bayıldığında üzerine su dökülerek yeniden işkenceye maruz bırakıldığını anlatan Ahdar, bu süreçte ailesinden aylarca haber alamadığını söyledi.

"İnsanlar hapishanede yalın ayaktı, çıplaktı"

Daha sonra Şam'ın Mezze bölgesindeki 35. Şube'ye nakledildiğini belirten Ahdar, burada gördüğü manzarayı unutamadığını ifade etti.

Cezaevindeki tutukluların son derece ağır koşullarda tutulduğunu anlatan Ahdar, şunları kaydetti:

"İnsanlar hapishanede yalın ayaktı, çıplaktı. Hiçbir şeyleri yoktu. Ayakkabısız, üzerlerinde doğru düzgün kıyafet olmadan dolaşıyorlardı. İnsanlar yürürken altlarına kaçırıyordu. Çıbanlar ve yaralar tarif edilemeyecek durumdaydı."

Burada da işkence gördüğünü, ardından Adra Cezaevi'ne nakledildiğini belirten Ahdar, tutukluluk sürecinde yaklaşık 95 kilodan 35 kiloya kadar düştüğünü söyledi.

Adra'da yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra Hama'daki cezaevine gönderildiğini aktaran Ahdar, ailesinden ve çocuklarından haber alabilmek için uzun süre çabaladığını dile getirdi.

Eşi de tutuklandı, yeni doğan kızından ayrı kaldı

Tutukluluğu sırasında eşinin de gözaltına alındığını öğrendiğini anlatan Ahdar, bu haberin kendisini derinden sarstığını söyledi.

Eşi Raghad'ın 215. Şube'de bir yıl tutulduğunu belirten Ahdar, kendisinin tutuklanmasından dört gün sonra dünyaya gelen kızı Farah'ı uzun süre göremediğini ifade etti.

Ahdar, "Bu durum beni mahvetti. Kendi kendime soruyordum, Ben teröristsem beni neden aldılar? Peki eşimin suçu neydi? Onu hangi sıfatla tutukladılar? Sadece benim eşim olduğu için mi?" ifadelerini kullandı.

Yeni doğan kızının bakımını kayınvalidesinin üstlendiğini aktaran Ahdar, ailesinden ayrı geçirdiği yılların kendisinde derin izler bıraktığını belirtti.

"Çocuklarım beni tanımamıştı"

2017'de cezaevinden çıkarıldıktan sonra serbest bırakılmak yerine zorla askere alındığını anlatan Ahdar, Deyrizor'a gönderildiğini ve 2019'da firar ederek evine döndüğünü söyledi.

Yıllar sonra kapısını çaldığı evinde kendisini karşılayan kızının tanımadığı için korkup kaçtığını belirten Ahdar, ailesine kavuştuğu gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evime döndüğümde çocuklarım beni görünce kaçmıştı. Beni tanımamışlardı. Amcam bile beni tanıyamamıştı. Kendimi yabancı gibi hissettim. Ailemin, yakınlarımın arasında oturuyordum ama kendimi bir yabancı gibi görüyordum."

Çocuklarının kendisine yaklaşmakta zorlandığını dile getiren Ahdar, cezaevinde geçen yılların yalnızca kendi hayatını değil, ailesiyle ilişkilerini de etkilediğini ifade etti.

"Geçmişte yaşadıklarımı unutamıyorum"

Esed rejiminin devrilmesine kadar korku içinde yaşamayı sürdürdüğünü anlatan Ahdar, aynı cezaevlerinde tutulan eşiyle geceleri birbirlerine yaşadıklarını anlatarak destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen yaşadıklarını geride bırakamadığını belirten Ahdar, "Allah'a hamdolsun, artık birlikteyiz, geride kalanları unutalım diyoruz. Ancak ben geçmişte yaşadıklarımı unutamıyorum. Şu ana kadar kızım Farah yanıma geldiğinde bile bana karşı mesafeli davranıyor." dedi.

Ahdar, rejimin devrilmesinin ardından en büyük isteğinin ailesiyle huzurlu bir yaşam sürmek ve geçmişte yaşananların tekrarlanmaması olduğunu vurguladı.

Yaşadıkları nedeniyle adaletin sağlanmasını beklediğini dile getiren Ahdar, "Her evde bir yara var. Bu yaraların ülkenin her türlü kirlilikten, her türlü kötülükten arındırılmasıyla iyileşmesini diliyorum. Normal bir hayat yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın bizim yaşadıklarımızı görmemesini, bizim yaşadıklarımızı yaşamamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA