Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endişeli bekleyişin ardından gelen sevindirici haber yüreklere su serpti.

13 KİŞİNİN TAMAMI SAĞ SALİM BULUNDU

Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve görevli personeli taşıyan aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını açıkladı. Bakan Göktaş, araçtaki 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olayın yankıları sürerken Bakan Göktaş'ın, kayıp kız çocuklarının bulunduğu haberini aldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sevindirici haber karşısında büyük mutluluk yaşayan Göktaş'ın, eliyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bakan Göktaş'ın yaşadığı duygusal anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ŞOFÖR KONUŞTU: KISA YOLDAN GİTMEK İÇİN O YOLU KULLANDIM

Öte yandan; Yedigöller Milli Parkı bölgesinde kaybolan ve sonrasında sağ şekilde bulunan çocukları taşıyan minibüsün şoförü Nazif Ege yaşananları anlattı. Ege, “Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık. Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca’dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm. Başka bir şey yok. Kusura bakmayın. Navigasyondan değil, tabeladan kullandım. Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda” dedi.

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