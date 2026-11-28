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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin 4 Aralık'ta önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Koza TV yayınında konuşan Özel, yapacağı açıklamanın ülke gündemini uzun süre meşgul edeceğini belirterek, "Ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL, KENDİ ADAYLIĞINI MI AÇIKLAYACAK?

Özel'in açıklamasının ardından gözler 4 Aralık'taki basın toplantısına çevrilirken, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Yeni Partili üst düzey bir isimle yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Kızıltepe'nin aktardığına göre, ismini vermek istemeyen Yeni Partili üst düzey isim, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olarak kendi ismini kamuoyuna duyuracağını ifade etti.

"BU YOLDA YÜKÜ OMUZLAMAYA TALİBİM"

Aktarılan kulis bilgisine göre Özel, hafta başında parti meclisiyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda kendi adaylığını gündeme getirecek olan Özel'in, 4 Aralık'ta düzenleyeceği basın toplantısında ise "Bu yolda yükü omuzlamaya talibim" diyerek adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

BAŞ DÖNDÜREN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Adaylığını açıklayacağı yönündeki kulislerle gündeme gelen Özgür Özel, siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Özel, bu kapsamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda adaylığına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Hakkında verilen siyasi yasak kararı ve diplomasının iptaline ilişkin kararın Danıştay tarafından onanmasının ardından konuşan İmamoğlu, mücadelenin yalnızca kendi adaylığı üzerinden yürütülemeyeceğini ifade etti.

"ÖNEMLİ OLAN ADAYLIK DEĞİL"

"Bu mücadele bir kişinin adaylığına da indirgenemez" diyen İmamoğlu, "Benim adaylığım engellense bile milletin iktidarı değiştirme iradesi engellenemeyecek. Önemli olan adaylık değil, Türkiye'nin geleceği için beslenen bu hayaldir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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