Aksaray'da kayıp Akbaş köpek için 100 bin lira ödül! Çalan geri getirse de ödül varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce köyünde hayvancılıkla geçinen Cuma İnanç'ın doğduğu günden beri baktığı 1,5 yaşındaki beyaz dişi Akbaş köpeği 3-4 gün önce kayboldu. İnanç, köpeği getirene, görene ya da gösterene 100 bin lira ödül vereceğini, ihbar edenin kimliğini gizli tutacağını ve köpeği alıp pişman olan kişiye de ödül vereceğini söyledi.
- Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce köyünde yaşayan hayvan üreticisi Cuma İnanç'ın 1,5 yaşındaki beyaz dişi Akbaş cinsi köpeği yaklaşık 3-4 gün önce kayboldu.
- İnanç, köpeğini getirene, görene veya gösterene 100 bin lira ödül vereceğini duyurdu.
- Ödül, köpeği çalıp pişman olarak geri getiren kişileri de kapsıyor.
Aksaray'da doğduğunda bakıp besleyerek yetiştirdiği 1,5 yaşındaki Akbaş cinsi köpeği kaybolan hayvan üreticisi köpeğini getirene 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.
DOĞDUĞU GÜNDEN BERİ BAKIYORDU
Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Cuma İnanç'ın doğduğu günden bugüne bakıp, büyütüp, beslediği köpeği kayboldu. Akbaş cinsi köpeğini getirene, görene ve gösterene 100 bin lira ödül vereceğini söyleyen Cuma İnanç, köpeğini çok sevdiğini söyledi.
ÇALAN PİŞMAN OLURSA ONA DA ÖDÜL VAR
Yaşanan olayı anlatan İnanç, "Köpeğimiz kaybolduğu yaklaşık 3-4 gün oldu. 1 yaş ile 2 yaş arasında, 1,5 yaş gibi, beyaz dişi bir köpeğimiz. Biz köpeğimizi çok seviyoruz, bulunmasını istiyoruz. Kim götürdüyse, kim aldıysa yahut nerede görürse o kişinin ismini kullanmadan, ismini deşifre etmeden kesinlikle 100 bin lira civarı ödülümüz var. 'Abi ben şurada gördüm köpeği ama beni orayla muhatap etme, gel köpeğini burada al, ben kanıtlayacağım' diyen kişiye, kanıtladıktan ve köpeği orada gördükten sonra 100 bin lira ödülü var. Eğer birisi 'Ya ben çaldım ama pişman oldum, adam da çok seviyormuş, geri vermek istiyorum, kendi aramızda halledelim, sessizce bu konuyu kapatalım' derse yine o kişiye de bir ödülümüz var. Biz her şekliyle köpeğimizin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.
Köpeğin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İnanç, yöre halkından da destek beklendiğini kaydetti.