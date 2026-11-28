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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş insanı Fedai Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ve olay günü sergiledikleri davranışlar cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, cinayetin ardından polis ekiplerini yanıltmak için numara yaptıkları belirlendi.

POLİSİ GÖRÜNCE UYUYORMUŞ GİBİ YAPTILAR

Olay, 25 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir daireden gelen gürültü üzerine komşuların ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlanmış, darbedilmiş halde ölü buldu. Polis ekiplerini karşısında gören Karagöz'ün ikinci eşi A.K.'nin (52) baygınlık geçirmiş gibi yaptığı ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği belirlendi. Evde bulunan diğer iki şüpheli B.K. (31) ve nişanlısı M.B.'nin (35) ise uyuyormuş gibi yaptıkları ortaya çıktı.

ÇIĞLIKLARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Fedai Karagöz'ün saldırı sırasında attığı çığlıkları duyan komşuların polise ihbarda bulunmasıyla cinayet ortaya çıktı. Yapılan otopside Karagöz'ün boğularak öldürüldüğü belirlenirken vücudunda çok sayıda darp izine rastlandı. İş insanının cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

CİNAYETİ EŞİNİN PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan 3 şüpheli, suçlamaları kabul etti. A.K., eşinden sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek boşanmak istediğini ancak Karagöz'ün bunu kabul etmemesi üzerine cinayeti planladığını itiraf etti.

PARA KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

A.K.'nin arkadaşı B.K. ve onun nişanlısı M.B. ile birlikte cinayeti planladığı, eşini öldürdükten sonra cesedini ortadan kaldırmayı amaçladıkları öğrenildi. Planın gerçekleşmesi halinde A.K.'nin diğer iki şüpheliye para vereceği, eşinin mal varlığını paylaşmak için plan yaptığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., B.K. ve M.B., çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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