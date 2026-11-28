Pazar tezgahında uyuşturucu ticareti! Ekipler suçüstü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da uyuşturucu satarken dikkat çekmemek için pazarda tezgah kuran şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli, dikkat çekmemek için pazarda tezgah açtı. Pazarcı görünümünde uyuşturucu satan şüphelinin planı, polis ekiplerinin müdahalesiyle bozuldu. Şüpheli, uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalandı.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi