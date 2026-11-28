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Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli, dikkat çekmemek için pazarda tezgah açtı. Pazarcı görünümünde uyuşturucu satan şüphelinin planı, polis ekiplerinin müdahalesiyle bozuldu. Şüpheli, uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi