Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi'nde metrelerce yükseklikte çam fıstığı hasadı, büyük emek ve cesaret isteyen zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. 30-40 metreye varan yükseklikteki fıstık çamlarından kozalakları toplamak için ağaçlara tırmanan köylüler, sofraların değerli lezzetini büyük riskler alarak ekonomiye kazandırıyor.

Bölgenin tek geçim kaynağı çam fıstığı ve zeytin

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi, fıstık çamları ve çam fıstığı üretimiyle bölgenin önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yıllardır sürdürülen geleneksel üretim, mahalle sakinleri için zeytin ile birlikte önemli bir geçim kaynağı oluştururken, çam fıstığının sofralara ulaşması ise oldukça zahmetli bir süreci beraberinde getiriyor.

Hasadın her aşamasında büyük emek var

Çam fıstığı hasadının en zorlu aşamasını ağaçların metrelerce yüksekliğinde bulunan kozalakların toplanması oluşturuyor. Üreticiler, kozalaklara ulaşabilmek için yüksek fıstık çamlarına tırmanıyor. Dikkat, deneyim ve büyük bir fiziksel güç gerektiren bu çalışma, beraberinde ciddi düşme risklerini de getiriyor. Ağaçların zirvesinde gerçekleştirilen hasadın ardından toplanan kozalaklar, çam fıstığının çıkarılması için işleniyor. Kozalaklardan ayrıştırılan fıstıklar, kabuk kırma makinelerinde işlemden geçirilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Sofraların lezzeti, köylünün geçim kaynağı

Dolmadan pilava, helvadan tatlılara kadar pek çok yemekte kullanılan çam fıstığı, yüksek ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor. Ancak sofralara ulaşan bir avuç çam fıstığının arkasında, üreticilerin aylar süren emeği ve zorlu hasat mesaisi bulunuyor. Katrancı Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan çam fıstığı üretimi, yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgenin geleneksel üretim kültürünün de önemli bir parçası.

Kadın üretici Şerife Çoban, "Kozak topluyoruz, gelirimiz bu. Bayağı bir zor iş. Sadece geçim kaynağımız bu ve bir de zeytin var. Bu aylarda başlıyoruz. Aralık, Kasım gibi Temmuz'a kadar sürüyor" dedi.

Üretici, Muzaffer Çoban, "Bu mevsimdeki üretime hızlı üretim diyoruz. Doğal olarak Şubat'ın sonuna doğru dökülmesi gerekiyor. Ondan sonra açık alana dökülmesi gerekiyor. Doğal üretim budur. Temmuz'un ortalarında da tamamen açılır bu. Açılınca da künarın çıkması çok basittir. Daha sonra o künarı alırsın. İşte fabrikalar var burada, iki tane fabrika var. Onu kırdırırsın. Eğer acil ihtiyacı olursa kırdırmadan satarsın. Kozak halinde satabilirsin, künar halinde de satabilirsin, iç fıstık halinde de satabilirsin. Üç aşamalı satabilirsin. Temmuz'un ortalarında işlenen ürün en doğal üründür. Mesela şimdi fabrikaya götürüyorsun, bunun kazanı var. Kazanlarda işliyorlar. Bir günde içi dönüşüyor. Şimdi bölge bölge herkes sınırını bilir burada. Bir tane çam ileri geçemez. Herkes birbirine saygılıdır. Ortak olanlar vardır, tek başına olanlar vardır. Hazır pazar. Şimdi bunun pazarda sıkıntısı yok. Önemli olan doğanın bize verimi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı