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Avustralyalı profesyonel güreşçi Bronson Reed 38 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Güreş Eğlencesi (WWE), gerçek adı Jermaine Haley olan güreşçinin cuma günü tıbbi komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü duyurdu, BBC'nin haberine göre. Şirket ölümle ilgili başka ayrıntı vermedi.

WWE, Haley'nin hamile eşi Paige ve kızı başta olmak üzere ailesine başsağlığı diledi. Şirketin açıklamasında "Jermaine, WWE'de hayattan büyük bir figürdü ama daha da önemlisi olağanüstü bir insan, ailesine düşkün bir baba ve sevilen bir meslektaştı" ifadeleri yer aldı.

RİNGDE 10 ÇANLA UĞURLANDI

Haley için ilk anma, cuma akşamı ABD'nin Georgia eyaletindeki Athens kentinde düzenlenen WWE gösterisinde yapıldı. Gösteri, güreş dünyasının geleneksel vedası olan 10 çan selamıyla başladı.

Kanadalı güreşçi Kevin Owens maçına üzerinde "Bronson" yazan bir kol bandıyla çıktı ve seyircilere seslendi. Owens, "Ringin ötesinde ailesini her şeyden çok sevdiğini kesin olarak biliyorum. Bronson, seni tanıdığımız için şanslıydık, çok özleneceksin" dedi.

RIC FLAIR'DEN DUYGUSAL MESAJ

16 kez dünya şampiyonu olan efsane güreşçi Ric Flair, sosyal medyada Reed için "Sektörümüzden çok erken ayrılan bir asker daha" diye yazdı. WWE Onur Listesi üyesi Diamond Dallas Page de 2005'te yine 38 yaşında kalp yetmezliğinden ölen efsane güreşçi Eddie Guerrero'yu hatırlattı.

Güreş medyasına göre Haley, kasım başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Crown Jewel etkinliğinde aldığı yaralanmaların ardından iyileşme sürecindeydi. Güreşçi o gece maça çıkmamış, bir arbede sırasında sahneden masaların üzerine fırlatılmıştı. Ölüm nedeni açıklanmadı.

2019'DA WWE'YE KATILMIŞTI

Kariyerine bağımsız güreş sahnesinde Jonah Rock ve J-Rock adlarıyla başlayan Haley, 2019'da WWE ile sözleşme imzaladı. 2021'de şirketten ayrılan güreşçi bir yıl sonra geri döndü ve 2024'te André the Giant Anma Battle Royal'ını kazandı.

Haley, son aylarda hayatını kaybeden ikinci güreşçi oldu. İngiliz güreş yıldızı Benjamin Satterley de eylülde 40 yaşında ölmüştü.

Kaynak: BBC