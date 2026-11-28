Kocaeli'den Bolu'nun Yedigöller bölgesine günübirlik gezi amacıyla giden çocukları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelini taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda araçtaki 10 çocuk ve 3 personele ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

"NAVİGASYON DEĞİL, TABELA KULLANDIM"

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı. Güzergahı belirlerken navigasyon yerine tabelaları kullandığını ifade eden şoför "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece" dedi.

"KENDİ KIZIMDAN AYIRMADIM ONLARI"

Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: BİRBİRİMİZE SARILIP AĞLADIK

Çocuklarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından çocuklarla çekilen fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür, 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim ulaştık. Birbirimize sarılıp, ağladık. Kocaeli’nden Bolu’ya günübirlik ziyarete gelen çocuklarımızın ve Bakanlık personelimizin içinde bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi sonucu ivedilikle başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Süreci ilk anından itibaren titizlikle takip eden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, arama kurtarma çalışmalarında görev alan devletimizin tüm kurumlarına ve ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarımızı, mesai arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı kendi evladı görüp bizimle beraber süreci takip eden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

★ Okurların en beğendiği yorum Murat Gökmen: Kış günü ne gezisi kardeşim,oturun sıcak yuvasinizda şoförede iyi ders olmuştur bir daha alık alık işler yapmaz Tüm yorumlar (4)

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