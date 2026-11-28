Zeytinburnu'ndaki bir sitede Çinli iş insanı J.H.'ye kuryeyle getirilen ve üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresi bulunan paketin patlamasıyla J.H. ile çevredeki bazı kişiler yaralandı. Olaya ilişkin 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4 ay süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Muhammet Kartal'ı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Arjin Aşan ve Sipan Hazar Aşan için ise beraat kararı verdi.

Zeytinburnu'ndaki bir sitede Çinli iş insanı J.H'ye 11 Ocak'ta sabah saatlerinde kuryeyle getirilen üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresi bulunan paket resepsiyonda açılırken patladı. Patlamada J.H. ile çevredeki bazı kişiler yaralandı. Olaya ilişkin 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yürütülen soruşturmada olay ile ilgili olarak kolluk tarafından yapılan incelemede olay yerinde havai fişek türü madde ve tetikleyici düzenek yönünden bulgular ve havai fişek kalıntıları, pil blokları ve kablo olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

'BANA 100 BİN DOLAR BORÇ VERECEKSİN, VERMEZSEN SENİ ÇOK FENA YAPARIM'

İddianamede müşteki J.H.'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. J.H.'nin ifadesinde, Yaklaşık 2 yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla Muhammet Kartal ile tanıştığını, şüpheliye yaklaşık 190 bin dolar değerinde inşaat işi verdiğini, Kartal'ın işleri tamamlamadığını ve geçen yılbaşından itibaren çalışmayı bırakarak kendisinden ek para istediğini belirtti. J.H., tefecilere borcu olduğunu söyleyen Kartal'ın ödeme yapılmazsa işi tamamlamayacağını ve kendisini 'Sen beni çocuk zannediyorsun, ben istemesem seni şu an Çin'e geri gönderirim' sözleriyle tehditte bulunduğunu anlattı. Kartal'ın daha sonra malzemelerin zamlandığını öne sürerek 130 bin dolar daha istediğini, bu paranın da verilmesine rağmen işlerin yüzde 60'ını tamamladıktan sonra yeniden ortadan kaybolduğunu, yapılan hesaplamalarda şüpheliye 20 bin dolar fazla ödeme yapıldığının tespit edildiğini söyleyen J.H. Kartal'ın söz konusu parayı teslim etmek için kendisini farklı adreslere çağırdığını belirtti. J.H., durumdan şüphelenerek gitmediğini, olaydan yaklaşık 1 ay sonra bir kafede oturduğu sırada Kartal'ın eski işçi arkadaşları olduğu belirtilen 2 kişiyle yanına geldiğini, 1-2 gün sonra bilinmeyen bir numaradan aranarak 'Sen memleketini bıraktın geldin, burada büyük bir iş yapıyorsun, vatandaşların parasını kazanıyorsun, yanındaki çocukların hepsi, onlara para vermem lazım. Bana 100 bin dolar borç vereceksin, vermezsen seni çok fena yaparım, sonra pişman edeceğim seni' sözleriyle tehdit edildiğini anlattı. Yaklaşık 2- 2,5 ay sonra 9 Ocak'ta kargosu olduğuna dair telefon aldığını belirten J.H., Kartal'dan şüphelendiğini ancak kargoyu ertesi gün teslim aldığını, kargo üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresini gördüğünü, paketi açtığı sırada patlama meydana geldiğini ve yaralandığını ifade etti.

PAKETİ MASKELİ BİR ERKEKTEN 300 LİRAYA TESLİM ALMIŞ

Kamera tespit çalışmalarında, paketi adrese götürerek bırakan kuryenin motosikleti kullandığı saat 09.36 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde görüldüğü ve paketi saat 09.40 sıralarında teslim ettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, yapılan araştırmalarda motosikletin E.C 'ye ait olduğu ve Zeytinburnu'nda bulunan sosyal tesislerde kebapçı ustası olarak çalıştığı tespit edildi. E.C motosikletin kendisine ait olduğunu ve boş zamanlarında mobil uygulama üzerinden motosikletli kurye işi yaptığını, 10 Ocak 2026 günü saat 09.40 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde bulunan bir siteye, Çin Konsolosluğu yazılı ve J.H isimli şahsa ait olan paketi teslim ettiğini ifade etti. Paketi, Fatih ilçesi Hacı Piri Sokak üzerinde bulunan açık otoparkta, yüzü yarı kapalı cerrahi maskeli bir erkek şahıstan 300 lira kurye ücreti karşılığında teslim aldığını söylediği aktarıldı.

İddianamede bahse konu gsm hattının, S.A. tarafından telefon bayilerine dağıtılmış olabileceği değerlendirilirken, yapılan araştırmalarda söz konusu hatların Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmadan temin edildiğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Firma sahibi A.Ç 'ye patates hat satışı yapıp yapmadığı soruldu. Firma sahibi de 9 Ocak'ta saat 17.00-18.30 sıralarında iş yerine 2 kişinin geldiğini ve patates hat satışını gerçekleştirdiğini ifade ettiği kaydedildi. İş yerinden temin edilen kamera görüntülerinin incelenmesinde ise kamera saatinin güncel saatten 20 saat 28 dakika geride olduğu tespit edildi.

Kamera görüntülerinde, 8 Ocak saat 22.10 sıralarında iki kişinin iş yerine geldiği, şüphelilerden birinin cebinden nakit para çıkararak masanın üzerine koyduğu, iş yeri sahibi A.Ç.'nin masanın altından beyaz bir kart çıkardığı, ardından masada bulunan nakit parayı alarak şüpheliye verdiği görüldü. Şüphelilerin saat 22.11 sıralarında iş yerinden ayrıldıkları tespit edilirken, yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin Arjin Aşan ve Siyabend Aşan olduğu belirlendi.

PATLAMAYI İNTERNETTEN ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şüpheli Muhammet Kartal'ın ifadesinde, J.H. ile 2024 yılı Şubat ayında demir doğrama ve alüminyum işleri kapsamında çalışmaya başladıklarını, ödemelerin parça parça yapıldığını, 2024 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken 1 milyon lira tutarındaki çekin ödenmesi karşılığında Esenyurt'ta bir daire verileceğinin söylendiğini, çekin ödenmesi için tefeciden para aldığını, karşılığında bir siteden dairenin anahtarını aldığını ancak devrin yapılmadığını, bu süreçte tefecilerle sorun yaşadığını ve borcunu karşılayamadığını belirtti. Son zamanlarda J.H.'nin kendisine olan borcunu ve yaptığı işleri inkar etmeye başladığını anlatan Kartal, J.H.'yi korkutarak parasını alabilmek amacıyla 18 Kasım 2025 tarihinde iş yerinde kimsenin yardımı olmadan patlayıcı düzeneği hazırladığını, amacının tamamen şahsı korkutmak olduğunu, öldürmek ve yaralamak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Tefecilerin borcunu ödemediği için kendisini tehdit etmeye başladığını belirten Kartal, bu nedenle J.H.'yi korkutmak amacıyla paketi göndermeye karar verdiğini, yanında çalışan Arjin Aşan'dan açık hat ve telefon almasını istediğini, Arjin'e konu hakkında bilgi vermediğini, hat ve telefonu temin etmesi karşılığında bin 500 lira verdiğini, olay günü de söz konusu hat ve telefon üzerinden kurye siparişi oluşturduğunu, hazırladığı paketi Fatih ilçesi Yedikule surları civarında bir kuryeye teslim ettiğini anlattı. Kartal, paketin içeriği hakkında kuryeye bilgi vermediğini, teslimatın ardından hattı kapattığını, ertesi gün kargocuyla iletişime geçerek paketin teslim edilip edilmediğini öğrenmeye çalıştığını ancak sonuç alamadığını, 11 Ocak günü patlamayı internet üzerinden öğrendiğini ifade etti.

PLANLADIĞI SALDIRIYI HAYATA GEÇİRDİ

İddianamede, müşteki J.H 'nin adli muayene raporunda vücudunda çok sayıda yaralanma bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli Muhammet Kartal'ın ise müştekinin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiği değerlendirildi. Kartal'ın suçu işleme kararının ardından makul bir süre geçmesine rağmen kararından vazgeçmeyerek eylemi ısrarla gerçekleştirdiği, planladığı saldırıyı belirlediği kurgu doğrultusunda hayata geçirdiği belirtildi. Görüntü incelemelerinde Arjin ve Siyabend'in telefon bayisine giderken başlarını kapüşonla gizledikleri, motosikletlerini bayiye yakın olmayan bir noktaya park edip bir süre yürüdükten sonra iş yerine girdiklerinin tespit edildiği, bu nedenle şüphelilerin planlanan eylem sürecinden başından itibaren haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Patlama anına ilişkin görüntülerde şiddetli bir patlamanın meydana geldiğinin görüldüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü raporunda da düzeneğin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özellikte olduğunun belirtildiği aktarıldı. Bu kapsamda kullanılan patlayıcı düzeneğin öldürmeye elverişli olduğu, Kartal'ın J.H ile önceden yaşadığı husumet nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ve şüphelilerin eylem öncesinde ve sırasında fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde suçu işledikleri değerlendirildi.

3 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüphelilerin Muhammet Kartal, Arjin Aşan ve Siyabend Aşan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Patlayıcı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurmak' suçundan ise 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler Sipan Hazar A., Mansur B., Can G. ve Erdinç C. hakkında ise 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek', 'suçluyu kayırma', 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

BİR SANIĞA 16 YIL HAPİS, 2 SANIĞA BERAAT

Haziran ayında hazırlanan iddianamenin ardından açılan dava, 4 ayda karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Kartal'ı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay, 'Patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Arjin Aşan ve Sipan Hazar'ın ise beraatına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı