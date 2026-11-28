SU Altı Tarih Araştırmacısı Mustafa Aydemir, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nı yüzyıllar boyunca düşman saldırılarından koruyan ve 1472 yılında Haçlı donanması tarafından kırılarak savaş ganimeti olarak Vatikan'a götürülen zincirin iadesi için Papa'ya mektup yazdı. Aydemir, "İnanıyorum ki Papa, iki milletin, iki ülkenin dostluğu adına bu zinciri ait olduğu yere verecektir" dedi.

Su Altı Tarih Araştırmacısı Mustafa Aydemir, 1472 yılında Haçlı donanması tarafından kuşatılan Antalya'nın girişindeki liman zincirinin savaş ganimeti olarak Vatikan'a götürülmesine ilişkin detayları aktardı. Mustafa Aydemir, 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından Avrupa'da büyük bir donanma oluşturulduğunu kaydetti. Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan üzerine düzenlediği seferin fırsat bilindiğini belirten Aydemir, 133 parçalık Haçlı donanmasının ilk saldırdığı yerin Antalya olduğunu söyledi. Donanmanın 70 Venedik, 17 Napoli, 22 Rodos, 5 Kıbrıs ve 19 Papalık gemisinden oluştuğunu aktaran Aydemir, donanmaya Venedikli amiral Mocenigo'nun komuta ettiğini kaydetti. Aynı donanmanın Antalya saldırısının ardından İzmir'e yöneldiğini anlatan Aydemir, "Donanma Antalya'dan sonra İzmir'e saldırdı. İzmir'e girip yağmaladılar, talan ettiler. Aynı Haçlı donanması, ilk saldırdığı yer olan Antalya'da bunu yapamadı" dedi.

Papalığa ait Kardinal Carafa komutasındaki gemilerin 1472 yılında Antalya Limanı'nın girişini koruyan zinciri kırarak limana girdiğini, ancak kenti ele geçiremediğini belirten Aydemir, "Carafa başkanlığındaki -ki kendisi kardinaldir- donanma Antalya liman ağzını koruyan, limanı koruyan bu zinciri kırdı, limana girdi. Limanı talan etti ama kenti zapt edemedi, kaleleri geçemedi. Antalyalılarla sabahtan akşama kadar süren çok kanlı bir savaşta kaybettiler" diye konuştu.

ZİNCİR PAPA'YA SUNULDU

Saldırı sırasında kırılan zincirin savaş ganimeti olarak Papa'ya sunulduğunu anlatan Aydemir, "Bu zincir daha sonra Papa'ya hatıra olarak sunuldu. Papa da onu Vatikan'ın duvarına astı ve bir mermer kitabeye zincirin getirilmesine ilişkin bilgileri yazdırdı" dedi.

Önceki yıllarda eski Antalya Müzesi Müdürü Kayhan Dörtlük'ün Vatikan'da zincirin izini sürdüğünü aktaran Aydemir, Dörtlük'ün zinciri görmek ve fotoğraflamak istediğini, ancak buna izin verilmediğini belirtti. Aydemir, "İzin vermediler ama ısrar edince zincirin duvarda çekilmiş fotoğrafını kendisine sundular" diye konuştu.

PAPA'YA MEKTUP YAZDI

Tarihi zincirin Antalya'ya geri getirilmesini istediğini, bu kapsamda resmi yollar üzerinden Papa'ya mektup yazdığını belirten Aydemir, zincirin yeniden ait olduğu topraklarda sergilenmesi gerektiğini söyledi. Aydemir, "Benim Papa'dan istediğim zincir işte bu zincirdir. Antalya'mızın tarihi zinciridir. Ve inanıyorum ki Papa iki milletin, iki ülkenin dostluğu adına bu zinciri ait olduğu yere verecektir" dedi.

DENİZCİLİK MÜZESİNDE SERGİLENECEK

Antalya'da önümüzdeki yıl büyük bir denizcilik müzesi kurmayı planladıklarını aktaran Aydemir, tarihi zincirin müzede sergilenmesini istediklerini kaydetti. Aydemir, "Önümüzdeki yıl Antalya'ya, hem de bu zincirin alıp götürüldüğü yere büyük bir müze, denizcilik müzesi kuruyoruz. Bu müzenin duvarına asacağız" diye konuştu.

Zincirin yalnızca tarihi bir eşya olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Unutmayalım ki mesele sadece bir zincir meselesi değildir. Mesele Antalya'mızın derin denizcilik tarihidir. Mesele budur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı