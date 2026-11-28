Shakhtar Donetsk karşısında 5 ikili mücadele kazanan Kojo Oppong, girdiği hava topu mücadelelerinin hiçbirini kaybetmedi. Karşılaşmada takımının en fazla top kapan futbolcusu olan 22 yaşındaki savunmacı, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TEKNİK HEYET DE PERFORMANSINDAN MEMNUN

Fransa temsilcisi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kojo Oppong'un performansından sarı-lacivertlilerin teknik heyetinin de son derece memnun olduğu belirtildi. Archie Brown'u izlemek için gelen scoutların Oppong'u da listelerine eklemesi, genç futbolcunun yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu.

9 MAÇTA 569 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada 320 dakika süre alan Kojo Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 249 dakika sahada kaldı. Toplam 9 karşılaşmada 569 dakika görev yapan Ganalı futbolcu, henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.