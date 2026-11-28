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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile Stamford Bridge'de oynadığı karşılaşma öncesinde düzenlenen seremonide dikkat çeken bir görüntü ortaya çıkmıştı. Futbolcuların önünde çocuklar yer alırken Mason Greenwood'un önünde herhangi bir çocuğun bulunmaması merak uyandırmıştı. Söz konusu görüntünün nedeni belli olurken UEFA'dan da dikkat çeken bir adım geldi.

UEFA HATASINI KABUL ETTİ

UEFA'nın, Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye özür ve teşekkür yazısı gönderdiği öğrenildi. Yaşanan aksaklığın organizasyon kaynaklı olduğunu belirten UEFA'nın, koridorun kalabalık olması nedeniyle çocuklardan birinin futbolcularla senkronize olamadığını ifade ettiği aktarıldı. UEFA'nın sarı-lacivertli kulübe gönderdiği yazıda, "Sorumluluk bizde, özür dileriz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

VEDAT MURIQI'NİN HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Seremoni sırasında boşta kalan çocuğu yanına alan Vedat Muriqi'nin davranışı da UEFA tarafından takdir edildi. Avrupa futbolunun yönetim organının, Kosovalı golcüye sergilediği duyarlı davranış nedeniyle teşekkür ettiği kaydedildi.

SAHADA DA GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etmişti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetmişti. Fenerbahçe, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 8'e yükseltmişti.

★ Okurların en beğendiği yorum Mehmet Kan: UEFA o kadar iki yüzlüki Filistin'de yirmibirbin çocuk öldürülürken itraille kılını kıpırdatmıyor bir çocuk boşta kaldı dıye özür mesajı yayınlıyor. Tüm yorumlar (4)

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