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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Victor Osimhen sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan 27 yaşındaki golcü, derbiyle birlikte kadroya dönecek.

STUTTGART MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım'da oynanan Stuttgart karşılaşmasında kötü zemin nedeniyle sakatlanan Victor Osimhen, 7 Kasım'da Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilmişti. Nijeryalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyememişti.

DERBİDE KADRODA OLACAK

Tedavi sürecinde ağrıları azalan Victor Osimhen, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alacak. Yıldız futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de mi başlayacağı yoksa maçın gidişatına göre sonradan mı oyuna dahil olacağı, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldız, toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı.