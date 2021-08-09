Arda Türkmen ve sevgilisi Melodi Elbirliler evleniyor

Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor.

Kaynak: Hürriyet