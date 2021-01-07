Aile sözleri 2021: Aile ile ilgili sözler! En güzel, mutlu, anlamlı aile sözleri nelerdir? Çekirdek aile sözleri

Aile sözleri ile kardeşlerinize, ablalarınıza, abilerinize, babanıza ve annenize güzel mesajlar gönderebilir ve onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Yeni yıl için sizlere hiç bir yerde olmayan aile sözlerini derledik. Peki en güzel aile sözleri nelerdir? Anlamlı, mutlu, güzel aile ile ilgili sözler haberimizde.

2021 aile sözleri merak edilenler arasında. En güzel, anlamlı, mutlu çekirdek aile sözleri nelerdir? Ailenize yollayabileceğiniz güzel mesajlara haberimizden erişebilirsiniz. Aile ile ilgili sözler, aile sözleri, aile mesajları!

AİLE NEDİR?

Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen sosyal bir yapı. En küçük olarak kabul edilen bir aile; baba, anne ve çocuktan oluşur.

Çekirdek ailedeki çocukların evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. Ama aile sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da vardır. Daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de aile sözcüğü kullanılır.

"Aile" sözcüğü günlük dilde çok değişik grupları tanımlamak için de kullanılır. Örneğin "Bu bir aile toplantısıdır" dendiğinde, o toplantıda yalnızca akrabaların bulunacağı anlaşılır. Bunlar amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, yeğenler ve evlilik bağıyla aileye katılmış kişilerdir. Bütün bunlar bize, "aile" kavramının her zaman evliliğe ya da ortak atalara dayalı ilişkileri kapsadığını göstermektedir.

Toplumsal bir kurum olan aile yüzyıllar boyunca birçok evrim geçirmiş, aile yapısıyla birlikte akraba ilişkileri, evlilik anlayışı ve genel davranış şekillerinde de birçok değişiklikler görülmüştür. Geçmişten bugüne geniş aileden çekirdek aileye ve çekirdek aileden de tek ebeveynli aileye doğru bir evrim olduğu bilinmektedir.

AİLE SÖZLERİ 2021

- Seni bu hayatta, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek hiç kimse yoktur!

- Ana kolları şefkatten yoğrulmuştur, çocuklar orada derin derin uyurlar. (Victor Hugo)

- Hiçbir insan, iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. (Thomas Scott)

- Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, asla gerçek bir erkek olamaz.

- Hiç bir yerde bulunmayan en güzel, manalı, özlü, mutlu aile sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

- Aile yaşamının güzelliği, hiçbir yerde yoktur. (Oscar Wilde)

- Hayatta en büyük zenginlik; mutlu bir aileye sahip olmaktır.

- Bir babanın çocuğuna vereceği en güzel hediye, annesini sevmektir.

- İçinde saygı ve sevginin hakim olduğu ev, küçük de olsa hiç bir zaman dar gelmez.

- Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına en iyi davrananlarınızda. (Hz. Muhammed (S.A.V.))

- Ailesine bağlı olan, vatanına da bağlı olur. (Ludwig van Beethoven)

- Ana Baba ocağı; Kışın o evin ocağında odun yanmasa da üşümezsiniz. Çünkü orada sizin için yanan yürekler vardır, bunu hissedip üşümezsiniz.

- En mükemmel sayılan kadın, çocuklarına; babalarının yokluğunda baba olabilecek kadındır. (Wolfgang Van Goeth)

- Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrümün en güzel çağı annen ve babanla olandır. (Ataol Behramoğlu)

- Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. (Hadis-i Şerif)

- İnsanın evi, gönlünün bağlı olduğu yerdir. (Napoleon Bonaparte)

- Hiçbir düşmanın giremediği tek kaledir aile... Onlarla birlikte öyle sağlam kuleler örersiniz ki kimse yıkamaz orayı ve kimse asla zarar veremez size...

- Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkulan gibi gizli kalır, sevinçlerini sözle anlatamazlar, üzülüp korktuklarını da söylemek istemezler. (Francis Bacon)

- Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir.

AİLE İLE İLGİLİ SÖZLER

- Sahip olduğunuz en değerli şeyiniz ne paranız ne malınız ne de mülkünüzdür. Sahip olduğunuz en değerli şeyiniz ailenizdir ve onu kaybetmemek için elinizden gelen ne varsa yapmalı, onları daha çok sahiplenmelisiniz.

- Ailenin bozulm?sı, modern h?y?tın psikolojik ve m?ddi ş?rtl?rı, huzursuz bir neslin yetişmesine sebep olur. İns?nl?r, çocuğ? huzursuzluk ve bel? gibi b?kıyor; işte b?tı kendi kendini böyle bitiriyor. (Alexis C?rrel)

- İyi dostlarla ve iyi bir aile sofrasında asla yaşlanmazsınız. (İtalyan Atasözü)

- Bir evi olmalı insanın, sıcacık… Eşi ve çocukları olmalı, şen kahkahalar atan ve insanın içine huzur veren… Bir anne ve babası olmalı insanın, onu koruyan ve kollayan… Bir kardeşi olmalı insanın, ona herkesten yakın…

- En büyük zenginlik birlik olan bir ailedir.

- Ailede huzur bul başka bir şey arama zaten başka her şey önemsiz.

- Aile uygarlığın çekirdeğidir. (Will Durant)

- S?hip olduğunuz en değerli şeyiniz ne p?r?nız ne m?lınız ne de mülkünüzdür. S?hip olduğunuz en değerli şeyiniz ?ilenizdir ve onu k?ybetmemek için elinizden gelen ne v?rs? y?pm?lı, onl?rı d?h? çok s?hiplenmelisiniz.

- Bir evi olm?lı ins?nın, sıc?cık. Eşi ve çocukl?rı olm?lı, şen k?hk?h?l?r ?t?n ve ins?nın içine huzur veren. Bir ?nne ve b?b?sı olm?lı ins?nın, onu koruy?n ve koll?y?n. Bir k?rdeşi olm?lı ins?nın, on? herkesten y?kın.

- Ailenin verdiği o duygu v?r y?, h?ni k?pıd?n girer girmez sizi s?rıp s?rm?l?y?n o müthiş duygu. İşte onu b?şk? bir yerde y? d? b?şk? birinde bulm?nızın imkânı olm?y?c?k. Aileniz h?l? h?y?tt?yken bunun kıymetini bilin.

- Aile yıkılmaz bir kale dertleri alan bir paratonerdir.

- Aile dünyaya gelmenin eşiği, insan olmanın beşiğidir.

- İnsanın aradığı her şeyi bulabileceği tek bir adres var, o da ailesinin yanı başı… Ne yollar ne yıllar ne zaman engel olabilir ailenizi görmenize. Kimse giremez sizin aranıza ve mesafeler sadece içinizdeki sevgi ile yok edilebilir…

- Eğer yanınızda aileniz varsa, onlarla birlikte daha fazla zaman geçirmek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Sevgiyle birbirinize daha çok bağlanmalı ve tüm kötü zamanların üstesinden birlikte gelmelisiniz. El ele vermeli, omuz omuza savaşmalısınız bu hayatta. Tüm kötü anlarda birbirinize daha fazla yaklaşmalı ve kopmaz bağlarla bağlanmalısınız birbirinize... İçinizde, aile olmanın gücünü hissetmelisiniz.

- Unutmayın, bu dünyada sırtınızı her zaman dayayabileceğiniz tek şey ailenizdir.

- Bir babanın çocuğuna vereceği en güzel hediye, annesini sevmektir.

ANLAMLI AİLE SÖZLERİ

- Hiçbir insan, iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. (Thomas Scott)

- Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. (Victor Hugo)

- Ana Baba ocağı; kışın o evin ocağında odun yanmasa da üşümezsiniz. Çünkü orada sizin için yanan yürekler vardır, bunu hissedip üşümezsiniz.

- Bir aileyi idare etmekle, bir ülkeyi idare etmek arasında çok fark yoktur. (Montaigne)

- Hayatımızın ilk yarısı ana babalar, ikincisi de çocuklar tarafından mahvediliyor. (Clearence S. Darrow)

- Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur, bir memleketin yükselmesi; ev ve aile muhabbetine bağlıdır. (Charles Dickens)

- Kadın şefkat ve güzelliğin, erkek doğrunun ve hakkın simgesi olursa, o evde mutluluk olur. (François de La Rochefaucauid)

GÜZEL AİLE SÖZLERİ

- Ailesini saymayan, birer birer pişmanlıkları sayar.

- V?t?nınız için k?n, ?rk?d?şınız için gözy?şı; ?m? ?ileniz için ter dökün. (Fletcher Christi?n)

- Aile toplumun özüdür. Onu t?hribe yönelen her şey toplumun t?hribine yönelmiş demektir. Bulter

- Aile olmak sadece aynı evde yaşamak değil aynı duyguları paylaşmak, aynı şeye sevinmek, aynı şeye üzülmektir.

- Ebeveynlerin çocuklarına yapacağı en büyük kötülüklerden biri, onların hatalarını övünerek anlatmasıdır.

- Aile, insanın sığınacağı en sağlam kaledir.

- An? b?b?nın sevinci, üzüntü ve korkul?n gibi gizli k?lır, sevinçlerini sözle ?nl?t?m?zl?r, üzülüp korktukl?rını d? söylemek istemezler. (Fr?ncis B?con)

- Hiç bir düşm?nın giremediği tek k?ledir ?ile. Onl?rl? birlikte öyle s?ğl?m kuleler örersiniz ki kimse yık?m?z or?yı ve kimse ?sl? z?r?r veremez size.

- H?y?tımızın ilk y?rısı ?n? b?b?l?r, ikincisi de çocukl?r t?r?fınd?n m?hvediliyor. (Cle?rence S. D?rrow)

- An? b?b?l?rın çocukl?rın? göstereceği en büyük sevgi, onl?rl? kur?c?ğı ?rk?d?şlıktır. (Henry Ford)

- Evl?tl?rını sevmeyen b?b?l?r ol?bilir; ?m? torununu çıldır?sıy? sevmeyen dede ol?m?z. (Victor Hugo)

- Asıl zenginlik, bu ölümlü düny?d? ölümsüz sevgiye s?hip bir ?ileye s?hip olm?ktır. Asıl ş?ns, seni çok seven ve s?y?n bir ?ileye s?hip olm?ktır.

- Yuv?sını seven bir k?dın için t?h?mmül edilmeyecek güçlük, k?tl?nılm?y?c?k fed?k?rlık yoktur. (Hz. Ali (r.?.))

ÇEKİRDEK AİLE NEDİR?

Çağdaş toplumlarda, yeni evlenen çiftler genellikle baba evinden ayrılarak yeni bir evde yaşamaya başlarlar. Oysa bundan yüz, iki yüz yıl önce yeni evliler, damadın ya da gelinin ailesin yanında otururlardı. Anne, baba, kızlar, damatlar, oğullar, gelinler ve torunların aynı çatı altında yaşadığı böyle ailelere geniş aile deniyordu. Bu gelenek, tarıma dayalı geleneksel yapısını koruyan birçok toplumda bugün de sürmektedir.

Sanayileşmiş çağdaş toplumlarda, özellikle kentlerde geniş aileler yerini giderek küçük ailelere bırakmıştır. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bu küçük ailelere çekirdek aile denir. Çekirdek aile, yalnız birey sayısıyla değil yapısıyla da geniş aileden çok farklıdır. Çekirdek aile, kentlerdeki yaşam ve üretim koşullarına bağlı olarak doğmuştur. Kırsal kesimde aile, çoğu kez bütün bireylerin birlikte çalışıp birlikte ürettikleri ekonomik bir birimdir. Ama aile kentlerde bu özelliğini yitirir. Aile bireyleri, üretimin aile dışında yapılmasından dolayı, ev dışında çalışarak bağımsız hale gelirler. Bu durum, geniş ailedeki katı alt-üst ilişkilerini ortadan kaldırır ve ailede daha eşitlikçi ilişkilerin oluşmasını sağlar. Çocukların bilgi ve beceri edinmelerini, toplumla bütünleşmelerini sağlama işlevini üstlenen aile, bireyin geleceğinin bir parçasıdır.

ÇEKİRDEK AİLE SÖZLERİ

- Bir adamın karısı üstündeki yönetimi bir devlet adamının yönetimidir, siyasal bir yönetimdir, çocukları üstündeki yönetimi ise bir kralın yönetimidir. (Aristoteles)

- Ailenin bozulması, modern hayatın psikolojik ve maddi şartları huzursuz bir neslin yetişmesine sebep olur. İnsanlar çocuğa huzursuzluk ve bela gibi bakıyor işte batı kendi kendini böyle bitiriyor. (Alexis Carrel)

- Ananın meziyeti kızından, babanın fazileti oğlundan anlaşılır.

- İnsan için bitip tükenmeyecek servet, ailesinden aldığı terbiyedir.

- Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler ya toplumu zehirler ya da şifa olur.

- İnsan sevmediği kişiyle evlenebilir ancak sevdiği kişiyle aile olabilir.

- Aile, zorluklarla savaşan küçük bir ordudur.

- Nehirler tuzlu denizde yuvaların huzuru, kadın itiraz etmeye başlayınca sırlar bir hainin eline geçince; aileler, kötü bir oğlan doğunca sona erer.

- Anneler şefkat ve merhametin, babalar cesaret ve gücün simgesidir.

- Aile bağların sağlamsa, ayak bağı olanları umursama.