Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı

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Dünyanın birçok ülkesinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl Suudi Arabistan'da da çeşitli etkinliklerle karşılandı.

Başkent Riyad'daki restoranlar, oteller ve eğlence merkezleri Cadılar Bayramı'na özel programlar düzenledi. Bazı mekanlarda korku temalı süslemeler ve kostüm yarışmaları öne çıkarken, bazılarında müzikli eğlenceler ve özel gösteriler gerçekleştirildi.

Katılımcılar, korku filmlerinden ve fantastik karakterlerden esinlenen kostümleriyle etkinliklere renk kattı.

KORKU ODALARI VE KOSTÜM YARIŞMALARI DÜZENLENDİ

Riyad'daki Gravity eğlence merkezinde Cadılar Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında korku odaları, yüz boyama etkinlikleri, canlı gösteriler ve kostüm yarışmaları yer aldı.

Başkentteki bazı otel ve restoranlar da 31 Ekim gecesine özel organizasyonlar hazırladı. Chotto Matte restoranında Joker temalı bir eğlence programı düzenlenirken, KOI restoranında kostümlü katılımcılara yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Ritz-Carlton Riyad ise aileler ve çocuklar için Cadılar Bayramı temalı bir yemek programı hazırladı.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILDI

Kutlamalar yalnızca yetişkinlere yönelik organizasyonlarla sınırlı kalmadı. Riyad'da çocuklar için balkabağı süsleme, yüz boyama ve kostüm etkinlikleri düzenlendi. Bazı eğlence merkezlerinde çocukların farklı karakterlere bürünerek katılabildiği yarışmalar ve oyunlar gerçekleştirildi.

Cadılar Bayramı'na özel hazırlanan mekanlar, farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik programlarla kutlamalara ev sahipliği yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DEĞİŞEN YÜZÜ

İslam dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Suudi Arabistan'da Batı kültürüyle özdeşleşen Cadılar Bayramı'na yönelik etkinlikler dikkat çekti.

Ülkede son yıllarda eğlence, turizm ve kültürel etkinliklere yönelik uygulanan değişikliklerle birlikte uluslararası temalı organizasyonlar da daha görünür hale geldi.

Riyad'da gerçekleştirilen Cadılar Bayramı etkinlikleri, ülkedeki eğlence anlayışının geçirdiği dönüşümün örneklerinden biri oldu.