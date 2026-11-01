Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı Haber Videosunu İzle
Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı, başkent Riyad başta olmak üzere çeşitli noktalarda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Korku temalı kostümler, özel makyajlar ve eğlence programları renkli görüntülere sahne oldu. Muhafazakâr yapısıyla bilinen ülkedeki kutlamalar, son yıllarda değişen eğlence anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyanın birçok ülkesinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl Suudi Arabistan'da da çeşitli etkinliklerle karşılandı.

Başkent Riyad'daki restoranlar, oteller ve eğlence merkezleri Cadılar Bayramı'na özel programlar düzenledi. Bazı mekanlarda korku temalı süslemeler ve kostüm yarışmaları öne çıkarken, bazılarında müzikli eğlenceler ve özel gösteriler gerçekleştirildi.

Katılımcılar, korku filmlerinden ve fantastik karakterlerden esinlenen kostümleriyle etkinliklere renk kattı.

KORKU ODALARI VE KOSTÜM YARIŞMALARI DÜZENLENDİ

Riyad'daki Gravity eğlence merkezinde Cadılar Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında korku odaları, yüz boyama etkinlikleri, canlı gösteriler ve kostüm yarışmaları yer aldı.

Başkentteki bazı otel ve restoranlar da 31 Ekim gecesine özel organizasyonlar hazırladı. Chotto Matte restoranında Joker temalı bir eğlence programı düzenlenirken, KOI restoranında kostümlü katılımcılara yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Ritz-Carlton Riyad ise aileler ve çocuklar için Cadılar Bayramı temalı bir yemek programı hazırladı.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILDI

Kutlamalar yalnızca yetişkinlere yönelik organizasyonlarla sınırlı kalmadı. Riyad'da çocuklar için balkabağı süsleme, yüz boyama ve kostüm etkinlikleri düzenlendi. Bazı eğlence merkezlerinde çocukların farklı karakterlere bürünerek katılabildiği yarışmalar ve oyunlar gerçekleştirildi.

Cadılar Bayramı'na özel hazırlanan mekanlar, farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik programlarla kutlamalara ev sahipliği yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DEĞİŞEN YÜZÜ

İslam dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Suudi Arabistan'da Batı kültürüyle özdeşleşen Cadılar Bayramı'na yönelik etkinlikler dikkat çekti.

Ülkede son yıllarda eğlence, turizm ve kültürel etkinliklere yönelik uygulanan değişikliklerle birlikte uluslararası temalı organizasyonlar da daha görünür hale geldi.

Riyad'da gerçekleştirilen Cadılar Bayramı etkinlikleri, ülkedeki eğlence anlayışının geçirdiği dönüşümün örneklerinden biri oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz

ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Tekliflerini inceliyoruz
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız

Sesi titreye titreye veryansın etti
Polonya Başbakanı Tusk, Anayasa Mahkemesi krizinde geri adım atmayacaklarını açıkladı

Kaosu yaşayan Polonya'da Başbakandan Cumhurbaşkanına rest
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

Ankara bu düğünde buluştu: Herkes aynı masada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 bakanlıkta atama ve görevden alma kararı
Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek

Bu görüntülere edilen hakaretlere savaş açtı: Tazminatı bağışlayacak
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı

Mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı Şam'daki Süleymaniye Tekkesi yeniden açıldı! 14 yıl sonra ilk ezan okundu

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'daki emaneti yeniden açıldı
Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti

Yok böyle düet: Orhan Baba çaldı, Megastar söyledi

Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!