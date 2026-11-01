Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

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Heidi Klum, 31 Ekim’de New York’ta düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı partisinde sıra dışı kostümüyle dikkat çekti. Partinin 25’inci yılına özel olarak kendi sol elinin dev ve kanlı bir kopyasına dönüşen Klum’a, sarı koruyucu kıyafetler giyen yardımcıları eşlik etti.

KOSTÜMÜ İÇİN AYLARCA ÇALIŞILDI

Klum’un kostümünde bacakları elin parmaklarını oluştururken yüzü bilek bölümünden göründü. Kırmızı ojeler ve yüzüklerle tamamlanan tasarımda, eşi Tom Kaulitz’in adının yer aldığı dövme ayrıntısı da kullanıldı.

Kostümün hazırlanmasının aylar sürdüğü, Klum’un parti öncesinde kostümü giymek için yaklaşık altı saat harcadığı belirtildi. Ünlü model, gecede halıda poz verirken parti konukları da farklı karakterlerin kostümleriyle etkinliğe katıldı.