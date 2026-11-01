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Lazları sevdiği için adı Temel Reis olan Nazım Yozgut, 40 yıldır ahşap oyuyor

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Lazları sevdiği için adı Temel Reis olan Nazım Yozgut, 40 yıldır ahşap oyuyor
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Reyhanlı'da yaşayan Nazım Yozgut, Lazlara duyduğu sevgi nedeniyle mahkeme kararıyla adını 26 yıl önce Temel Reis olarak değiştirdi ve 40 yıldır ahşaba şekil veriyor. Ürettiği fil, mamut ve at gibi hayvan figürlerini Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 26 yıl önce Lazları çok sevdiği için Nazım Yozgut olan adını mahkeme kararıyla değiştiren Temel Reis (58), 40 yıldır ahşaba şekil veriyor. Reis, ürettiği hayvan figürlerini Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Nazım Yozgut, henüz 15 yaşındayken yanında çalıştığı babası Hüseyin Yozgut'tan marangozluk ve ahşap oymacılığı öğrendi. Yozgut, Lazlara olan sevgisi nedeniyle de 32 yaşındayken mahkeme kararıyla, ismini 'Temel Reis' olarak değiştirdi. İşlettiği kıraathanede 40 yıldır ahşaba şekil veren Reis, ürettiği 3 boyutlu fil, mamut gibi eserleri Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın dört bir yanına gönderiyor.

Babası sayesinde ağaçları tanıdığını ve ahşap malzemelere şekil verdiğini anlatan Temel Reis, "Hem kıraathaneyi işletiyorum hem de burada ahşap oymacılığı yapıyorum. Burada bir köşem var. İnsanlar arkamda oturur, çayını içer, dinlenir. Ben de ahşapla meşgul olurum. Anadolu'da düzenlenen Hatay Günleri etkinliklerine de katılıyorum. Böylece ağımı genişletiyorum, eserlerimi her yere satma fırsatı buluyorum. Genellikle hayvan figürleri ve desen sanatı yapıyorum. En çok at, mamut ve fil eserlerim ilgi görüyor" dedi.

'BENİ TRABZONLU ZANNEDİYORLAR'

'Temel Reis' adının çevrede ilgi çektiğini belirten Reis, "Yıllardır insanlar beni Temel Reis olarak tanıyor. Bazen Trabzonlular yanıma geliyor. 'Sen Trabzon'un neresindensin' diye soruyorlar. Ben de Reyhanlılı olduğumu söylüyorum. Ben Hatay'ın Temel Reis'iyim. İnsanların çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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