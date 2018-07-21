Adnan Oktar'ın 30 kişilik A Takımı Belli Oldu

Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği sevk yazısında Adnan Oktar yapılanmasında görev alan ve Oktar'a yakın olan 30 kişinin ismi de yer aldı.

Adnan Oktar'ın "bir numara" olarak yer aldığı 31 kişilik listedeki 30 kişinin örgüt içindeki görev dağılımları ayrıntılarıyla anlatıldı.

ÖRGÜTÜN 2 NUMARASI

Ulviye Didem Ürer: Dido kod adını kullanan şüpheli Adnan Oktar'dan sonra örgüteki iki numaralı yönetici. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde örgütün kurucusu ve lideri Oktar ile beraber yaşıyor. Ayrıca A9 isimli örgüte ait televizyon kanalındaki programlarda da ön planda örgüt liderinin yanında yer alıyor. Örgütü meşru gösterme noktasında detaylı konuşma ve açıklamalar yapıyor. Örgütün tüm hesap hareketleri bilgisi Oktar ve sorumlu yöneticilerle birlikte Ürer'e veriliyor. Oktar'ın talimatları ile örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin karalama ve iftira amacıyla hazırlanıp internette yayılmasını sağlama noktasındaki faaliyetlerin denetimlerini yürütüyor. Sosyal medya üzerinden özellikle genç ve fiziki görünümleri iyi erkekler ile flört ederek bu şahısların örgüte kazandırılmasını sağlıyor.

Ulviye Didem Ürer

ONUN KOD ADI "FEVZİ"

Merve Büyükbayrak: Fevzi" kod adını kullanan şüpheli Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Oktar'la birlikte yaşıyor. Örgütün birinci derecede yöneticilerinden. Örgütün para konusunda ve kasadan sorumlu imam bacıları tarafından yapılan tüm hesap hareketlerinin bilgisi günlük olarak kendisine veriliyor. Dolayısıyla örgütün para konularından sorumlu imam bacılarından birisi.

Merve Büyükbayrak

Örgüt muhaliflerine karşı yapılan sitelerin içeriklerini Oktar'ın tarif ve direktifleri ile hazırlayarak sosyal medya üzerinden özellikle örgütten ayrılanlara ve karşıt görüşte olanlara karşı karalama faaliyetlerini yürütüyor. Oktar'ın ikametinde her türlü kişisel hizmetini görüyor. Örgütle ilgili olan tüm hassas konuları bilen ve takip eden, örgüt imamları gibi insanları yönlendirebilen, ancak imamlardan farklı olan inisiyatif kullanma hakkı olan örgüt yöneticilerinden birisi.

PARADAN SORUMLU "BACI"

Yeliz Sucu: Birinci derecede örgüt yöneticisi. Örgütün para konularından ve kasadan sorumlu imam bacıları tarafından yapılan tüm hesap hareketlerinin bilgisi günlük olarak kendisine veriliyor. Oktar'la birlikte Dragos'ta yaşıyor. Para konularından sorumlu imam bacılar grubunda yer alıyor ve örgütün merkezinin içerisinde bulunan kasadaki paranın yönetiminden sorumlu.

Yeliz Sucu

Örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimlerin karalama ve iftira amacıyla hazırlanıp internette yayınlanmasını sağlama faaliyetini emrinde bulunan Ayça Gökçaylar ve ve Ebru Yılmazatilla Umur ile birlikte yürütüyor. Hazırlanan dokümanları internete yükletilmek üzere Ozan Süer'e ulaştıran örgüt yöneticisi. Örgütle ilgili olan hassas konuları bilen, imamlar gibi insanları yönlendirebilen, inisiyatif kullanma hakkı olan örgüt yöneticilerinden birisi.

ELEMAN BULUYOR

Gülgün Göktan: Birinci derecede örgüt yöneticisi. Adnan Oktar'ın kişisel ihtiyaçlarından sorumlu örgüt yöneticisi. Oktar ile aynı odada yaşıyor. Sosyal medya üzerinden özellikle genç ve gösterişli erkekler ile flört ederek bu şahısların örgüte kazandırılmasını sağlıyor. Örgüte yeni eleman temininden sorumlu yönetici.

Gülgün Göktan

SORUMLU İMAM VE YÖNETİCİ

Aslı Efeoğlu: Birinci derecede örgüt yöneticisi. İnternet üzerinden yürütülen itibarsızlaştırma faaliyetlerini takip ediyor. Örgütün hedefinde bulunan kişilere karalama ve itibarsızlaştırma faaliyetleri çerçevesinde örgüt üyelerinin paylaşımlarını kontrol eden, paylaşım yapmayan kişileri uyaran ve zorla paylaşım yapmalarını sağlayan, paylaşım yapmayanların neden paylaşım yapmadıkları ile ilgili olarak ifadelerini alan sorumlu imam ve örgüt yöneticisi.

Aslı Efeoğlu

ÖRGÜT TV'SİNDE SUNUCU

Ayşe Pınar Akkaş: Birinci derecede örgüt yöneticisi. A-9 isimli örgüte ait televizyon kanalında sunuculuk yapıyor. Ayrıca hastalanan ve adliye gibi yerlere gitmek üzere dışarı çıkan örgüte kazandırılmış Oktar'a sunulan kızlar ile birlikte dışarı çıkarak adeta bu kızlara gardiyanlık yapıyor. Kontrol altında tutulan ve beyinleri yıkanarak özgür iradeleri elinden alınmış bu kızların örgütle bağlarının kopmaması noktasında sorumlu. Bu kızların her türlü sapkınlıkta kullanılmalarının devamlılığını da sağlayan kişi. "

Ayşe Pınar Akkaş

ÖRGÜTTE ÜST YÖNETİCİ

Ahmet Oktar Babuna: Süreklilik gösterecek şekilde A9 isimli örgüte ait televizyon kanalında örgüt liderinin örgütü masum ve meşru göstermek amacıyla yaptığı programlara katılan örgüt yönetici. Diğer örgüt üyelerine görev dağılımı yapan ve bu konuları takip eden örgüt yöneticilerinden biri.

Ahmet Oktar Babuna

ADNAN OKTAR İLE YAŞIYOR

Ayşe Koç: Adnan Oktar'ın yanında ikamet ediyor. Her gün onunla beraber A9 isimli televizyon kanalı stüdyosuna gidiyor. Örgüt lideriyle sürekli iletişim halinde, örgüt liderinin tüm suç içerikli eylemlerine şahit.

Ayşe Koç

"HİMMET"LERİ AKLIYOR

Nuri Özbudak: İmam Bacılar Grubu'ndan Yeliz Sucu'ya bağlı çalışan fon idaresi ile yaklaşık 5-6 milyonluk bütçe yöneten, kullandığı fonlarla alakalı firmaların ve faturaların üzerinden 'himmet', 'infak' ve 'ecir' adı altında toplanan paraların aklanmasını organize eden ve örgüte ait A9 isimli televizyon kanalı stüdyosunda para akışını yöneten örgüt yönetici.

ESKORT KIZ BULUYOR

Alev Babuna: Birinci derecede örgüt yöneticisi. Yurt içinden ve yurt dışından getirilen eskort kızların bulunmasını, getirilmesini, ücretlerinin ödenmesini organize ediyor. Adnan Oktar'a karşı kızların nasıl davranmaları gerektiğini kontrol edip düzenliyor. Örgütün para konularından ve kasasından sorumlu bacılar grubunda yer alıyor. Tüm ödeme, alacak ve yatırım işlerine aracılık ediyor, paranın dağıtılacağı örgüt evlerine karar veriyor. Yapılan tüm hesap hareketlerinin bilgisini günlük olarak Oktar ile örgütün diğer yöneticilerinden Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu ve Ulviye Didem Ürer'e veriyor. Örgütle ilgili olan tüm hassas konuları bilen ve takip eden, örgüt imamları gibi insanları yönlendirebilen, insiyatif kullanma hakkı olan yönetici.

Alev Babuna

İKİNCİ DERECE YÖNETİCİ

Mehmet Noyan Orcan: İkinci derecede örgüt yöneticisi. Hukuk konusunda dış bağlantıları, üst düzey hakim, savcı görüşmeleri ve Ankara bağlantıları ile ilgilenen, Ankara ekibi olan Ayşegül Hüma Babuna ile koordineli olarak rüşvet ve üniversite hocalarından bilirkişi raporu temini konularını organize eden örgüt yöneticisi.

Mehmet Noyan Orcan

İNTERNETTEN SORUMLU

Mehmet Ender Daban: İkinci derecede örgüt yöneticisi. İnternetten sorumlu, örgütün internet siteleri ve bunlarla bağlantılı sosyal medyan hesaplarını organize ediyor. Örgüte ait web sitelerinin şifrelerini bilen, örgüte kız getirme imamı Bora Yıldız'ın yardımcılığını da yapıyor. Örgüte giren kızların örgüt üyeleriyle cinsel ilişkilerini kayda alan, örgüt içerisinde kendi sorumlu olduğu alanlarda insiyatif sahibi olan örgüt yöneticisi.

Mehmet Ender Daban

HUKUK İŞLERİNE BAKIYOR

Halil Hilmi Müftüoğlu: İkinci derecede örgüt yöneticisi. Dilekçeler, arşiv, teknik strateji, kişilere kumpas kurulması, teknik takipten kaçılması, yasal düzenlemelere takılmadan iftira yayın ve propaganda yapılması ile bunların hukuki zeminlerinin araştırılıp kanunlara uygun hale getirilmesinden ve teknik hukuk işlerinden sorumlu imam ve örgüt yöneticisi.

Halil Hilmi Müftüoğlu

İMAM BACILAR GRUBUNDA

Ece Koç: Örgütün para konularından sorumlu imam bacılar grubunda yer alıyor. Örgüt merkezinin içerisinde bulunan kasadaki paraların yönetiminden sorumlu İsrail, İtalya, ABD ülkelerinin amaç ve çıkarları doğrultusunda siyasilerle görüşen, bu ülkelerden örgüte destek sağlamakla ilgilenen, örgütün doğrultusunda siyasilerle görüşen, bu ülkelerden örgüte destek sağlamakla ilgilenen, örgütün menfaatleri için uluslararası üniversitelerde konferanslar ayarlayan, uluslararası siyasilere Adnan Oktar'ın fikirlerini empoze etmeye çalışan ve böylelikle örgüte maddi destekte bulunan örgüt yöneticisi.

Ece Koç

ADNAN OKTAR DOĞRUDAN BAĞLI

Emine Mine Kalça: Diğer örgüt üyelerine görev dağılımı yapan ve bu konuları takip eden örgüt yöneticilerinden. Adnan Oktar'a doğrudan bağlı şekilde faaliyet yürütüyor. Oktar'ın sürekli yanında bulunabilen ve örgüt lideriyle sürekli iletişim halinde olan örgüt üyesi. Yaşadığı evler örgüt kasası olarak kullanılıyor. Örgütte kara para aklama amacıyla gerçekleştirilen gayrimenkul edinme ve gayrimülkün mülkiyet yapısını değiştirme veya mülkiyet hakkını paylara bölerek sürekli el değiştirme fiilerine de bizzat hisse devralarak veya mülkiyet paylarını devrederek iştirak ediyor.

Emine Mine Kalça

RÜŞVETLERİ AYARLIYOR

Ayşegül Hüma Babuna: İmam Bacılar Grubu'ndan. Üst düzey emniyet ve yargı birimleri siyasi partilerin ileri gelenleri ile örgüte nüfuz sağlayıcı bağlantılar kurmakla görevli örgüt yöneticisi. Rüşvet ve üniversite hocalarından bilirkişi raporları temini konularını organize ediyor. Örgüt içerisinde kendi sorumlu olduğu konularda insiyatif sahibi ve adli birimler ile siyasiler nezninde örgüte meşru bir zemin kazandırma ve bu sayede tüm suç içerikli faaliyetlerin devamlılığı noktasında örgüt yöneticisi olarak faaliyet yürütüyor.

Ayşegül Hüma Babuna

KÜÇÜKTEN YETİŞTİRİLDİ

Didem Rahvancı: Örgüt üyelerine görev dağılımı yapan ve bu konuları takip eden örgüt yöneticisi. Adnan Oktar'a doğrudan bağlı şekilde faaliyet yürütüyor. Küçük yaşlardan itibaren Adnan Oktar'ın yanında örgütsel olarak yetiştirildi.

Didem Rahvancı

BAĞLANTILARI SAĞLIYOR

Mehmet Alp Ünlü: İkinci derecede örgüt yöneticisi. Örgütün emniyet ve yargıdaki bağlantılarını sağlayarak hukuk birimi ile koordineli çalışan emniyet imamı.

ÜST DÜZEY BAĞLANTILAR

Fatma Ceyda Ertüzün: İmam Bacılar Grubu'ndan. Üst düzey emniyet ve yargı birimleri, siyasi partilerin ileri gelenleri ile örgüte nüfuz sağlayıcı bağlantılar kurmakla görevli örgüt yöneticisi. Adli birimler ile siyasiler nezdinde örgüte meşru bir zemin kazandırma ve bu sayede tüm suç içerikli faaliyetlerin devamlılığı noktasında örgüt yöneticisi olarak faaliyet yürütüyor.

Fatma Ceyda Ertüzün

YURT DIŞI BAĞLANTILAR

Aylin Kocaman: İmam Bacılar Grubu'ndan. İsrail başta olmak üzere örgütün yurtdışı bağlantısını sağlayan şahıslardan biri. Yurt dışında örgüt için temaslarda bulunacak örgüt mensuplarının karşı tarafla görüşecekleri konuları hazırlamakla görevli.

Aylin Kocaman

KUNDAKÇI'NIN YEĞENİ

Aylin Atmaca: İmam Bacılar Grubu'ndan. Örgütün Ankara ekibinde yer alıyor. Hasan Kundakçı paşanın yeğeni olduğu için örgüt adına nüfuzunu kullanarak üst düzey devlet makamları ile irtibat kurmayı sağlayan örgüt yöneticisi.

Aylin Atmaca

KARA PARA AKLAMA İŞLERİ

Meral Kalça: Örgüte ait A9 televizyon kanalı rejisinden sorumlu. Bu sayede örgütsel yayın programlarının devamlılığını sağlıyor. Kara para aklama işlerinde de görev yapıyor.

ÖRGÜTE KAYNAK AKTARIYOR

Mert Sucu: İmam Kardeşler Grubu'ndan. Emlak işlerinden örgüte kaynak aktaran, kara para aklama faaliyetlerinde yer alan örgüt yöneticisi.

Mert Sucu

EVLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ

Mehmet Coşkun Pamir: İmam Kardeşler Grubu'ndan. Örgüt adına tutulacak evleri, o evlerde kalacak kardeşleri rotasyonları belirlemekte sorumlu örgüt yöneticisi.

Mehmet Coşkun Pamir

ÖRGÜT İÇİN LOBİ YAPIYOR

İbrahim Tuncer: İmam Kardeşler Grubu'nden. Azerbaycan, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki örgüte müzahir şahıslardan sözde 'himmet', 'infak' ve 'ecir' ile kitap satışı adı altında para toplanması ve örgüte aktarılmasından sorumlu. Örgüt lehine lobi faliyetleri için Ankara'da görüşmelere giden Ankara imamı.

BASINDAN SORUMLU İMAM

Cem Sedat Altan: Örgüt içerisinde gazete ve basınla alakalı işlerden sorumlu imam. Örgüt içindeki gençlerden sorumlu olarak faaliyet yürütüyor. Örgütün ağına düşürülen kızlarla ilişkiye giren kişilerden biri.

ÜYELERE GÖREV VERİYOR

Yusuf Erkan Özoğuz: Örgüt üyelerine görev dağılımı yapan ve bu konuları takip eden örgüt yöneticilerinden.

Yusuf Erkan Özoğuz

"TURNİKE" UYGULAYICISI

Gökalp Barlan: Adnan Oktar'a kız getirilmesi konusunda turnike sisteminin uygulayıcılarından biri. Bu kapsamda örgüte getirilecek kızlarla rızaları dışında ilişkiye giriyor ve örgüt liderine getirilen kızların sunumunu yapıyor.

ÖRGİTE FİNANS SAĞLIYOR

Timur Ayan: Örgüt lehine Romanya ve Çin gibi ülkelerle ticaret yapan, örgüte en çok himmet adı altında finans kaynağı sağlayan örgüt yöneticisi.

ADNAN OKTAR'IN EMİRLERİNİ İLETİYOR