7 Mart 2020 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

07.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mart Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

7 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2006. sk/ SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 933., 934. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374669)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377529)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377525)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİLEK, SAMİ PAŞA, YAZI TEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377759)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÜYÜKYALI sk/ GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, EMİRSULTAN, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, YALIKÖY sk/ MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378992)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk/ HOCA GIYASETTİN mah TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk/ SULTAN AHMET mah KERESTECİ HAKKI sk/ YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK, LEBLEBİCİ, UNKAPANI, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378617)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BUHARA sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379032)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah OSMANLI sk/ BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, ERDEM BAYAZIT, EYMEN, GÜLNİDA, ILGAZ, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SERAP, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379583)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377916)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377912)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk/ ZUHURATBABA mah GÜLDEREN, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380085)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 54., CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk/ MURATPAŞA mah AKASYA, AKPINAR, ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, HASAN PAŞA, KOSOVA, MERKEZ, NAME, ORHANGAZİ, PINAR, SİPAHİ, TAN, YABANGÜLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380969)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜMBÜL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385335)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DUMLUPINAR, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜMBÜL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385703)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ALTINBAŞAK, BALIK, CİHANGİR, DOĞAN, DİLEK, EBRU, ECRİN, GÖKHAN, GÜLENDAM, LEMAN, NATO, SİTE, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇİĞDEM, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, DENİZ 1, GONCA, GÜN IŞIĞI, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385742)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, HALİÇ, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, İMRAHOR sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK, ÖZLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385567)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385568)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah DEĞİRMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383607)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR mah KUZU, PAZARTÜRK, ŞELALE CD, NİSA SK, BARIŞ SK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383935)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk/ KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383962)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386925)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-224, G-223, G-222, G-221 sk GALATA SK, G-19, G-20, G-21, G-804, DURU SK, MANDIRA CD 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386842)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386975)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY, MERİÇ, NİL, SAKARYA , İNCESU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384069)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ALACEYLAN, ASKER, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, DOĞANŞAH, DUTLUK ÇIKMAZI, ELMAS, KAPTAN, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KURBAN, MEYDAN, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, TAŞLI, YAVUZ, ZÜMRÜT, ÇETİN, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk/ HALICIOĞLU mah AKİBET, ALT MALTIZ, BÜKLÜM, ELVANDİREK, FUTACI, IHLAMUR, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, MALTIZ, TATAROĞLU, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, ÇAKIRBEYLER, ÜNVAN, ŞAN, ŞEREF sk/ PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, FUTACI, HİSAR, LALELİ, ORKİDE, SİVAS, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI sk/ ŞEHİT MUHTAR mah TAKSİM YAĞHANESİ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KÜÇÜK BAYIR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386788)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLAY sk/ GÜVERCİNTEPE mah CUMHURİYET, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, YILDIRIM sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384070)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, İLAÇ sk/ PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, BABAPINAR, BEYAZ GÜL, CAN, CEM, EMİR, ERENLER, GÜNEŞ ARALIĞI, GÜZEL BAHÇE, KAAN, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, KÜÇÜK EFEM, PİYALEPAŞA, SESSİZ, SULTAN, TORPİL, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÇINARLI, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÜST SEYHAN, ŞAHİNCE, ŞARK, ŞENGÜL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, ADEMAĞA, AKSU, ASLAN, AYDIN 1, BAHADIR, BARAN, BARÇIN, CEYLAN, CÜCE, DOĞAN, DÜNDAR, DÜZTAŞ, DİK, EFLATUN, ERCAN, ERDEM 1, EREN, ERSAN, ERSİN, GAZİLER, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAFİK, HARMAN, KANBER, KARANFİL 1, KESER, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KOÇ 1, KURUDERE, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, MEKTEP, MİTHAT PAŞA, ODESA, POLAT, PİYALEPAŞA, RAMAZAN, SEYHAN, SEZER, SPOR, SÜMBÜL, SİVAS, TUNA 1, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAKMAK, ÇAMLICA, ÇAMLICA ARALIĞI, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, ÇUKUR, ÖRNEK, ÖZLER, İMRANLI, İZZET BABA, ŞAHİN 1, ŞAHİNKAYA, ŞİMŞEK, ŞİRİN sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386824)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, AKTAŞ ARALIĞI, ALACEYLAN, ASKER, ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, CAMİ, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, DOĞANŞAH, DUTLUK ÇIKMAZI, ELMAS, ESER, ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, FETİHTEPE CAMİ ÇIKMAZI, HALICIOĞLU YAN YOL, KAPTAN, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KUMSAL, KURBAN, MABET, MEYDAN, NESİL, SEVİNÇ, SİVAS, TAHİR AĞA ARALIĞI, TAŞLI, YAVUZ, ZÜMRÜT, ÇETİN, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk/ HALICIOĞLU mah ABACI HALİM, AHRETLİK, AKİBET, ALT MALTIZ, AYAZMA ÜSTÜ, BABA, BADEM ÖNÜ, BONCUK, BÜKLÜM, CELALZADE, DENİZ, DERE KARŞISI YANI, ELVANDİREK, EMİN, ERDEN, ERENLER TEKKESİ, FISTIKLI BAHÇE, FUTACI, FİDAN, HALICIOĞLU OKMEYDANI, HALİL AĞA, IHLAMUR, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, KANDEMİR ÇIKMAZI, KAPI KAHYASI, KAPI KAHYASI ARALIĞI, KAYALAR, KUDÜM, KİŞMİRİ, MALTIZ, MUHİBBAN, OKUMUŞOĞLU, PEŞTEMALCI, SALLABAŞ, SIVACI AHMET, TATAROĞLU, TOKAÇ, TOPAĞAÇ, TUNÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, TÜTÜNCÜ ABBAS, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, YEŞİM, ÇAKIRBEYLER, ÇIKSALIN, ÜNVAN, ÜÇ KARDEŞLER, ŞAHİNLER, ŞAN, ŞEREF sk/ KOCATEPE mah ÇAYLAK sk/ PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, EMRE ÇIKMAZI, ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, FISTIKLI BAHÇE ÇIKMAZI, FUTACI, GÖKTUĞ, HİSAR, LALELİ, MANOLYA, MİSKET, ORKİDE, SÜMBÜL, SİVAS, SİVAS ARALIĞI, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, YAPRAKLI ÇIKMAZI, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, YILDIRIM ÇIKMAZI, ÇOPUR, İNCİ sk/ 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386811)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk 00:01-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384198)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 2.FABRİKALAR, 906., 913., AKÇALAR, KUZEY, UÇAR, VARNA, ŞEREF sk/ MEHMET AKİF mah BABİL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386993)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, 1305. ÇIKMAZ, KORUTÜRK, TANDOĞAN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387003)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ARIKUŞU, 2.DERE, 3.LALE, ALPTEKİN, ERTEKİN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387005)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, AZZAM, DİNÇER, GURBET, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, SUALTI, TARHAN, YEDİTEPE sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, MALTEPE sk 12:00-13:52 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383967)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:03-03:03 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386825)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk/ MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, FIRIN, NEYZEN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387188)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk, DİSPANSER SK. 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387195)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387123)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk/ ETİLER mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387126)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387121)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2710., 2714., 2714/1., 2714/2., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384184)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BURÇHAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387067)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk/ RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 14:14-18:14 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386924)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 208., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk 10:18-13:18 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386934)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CERRAHPAŞA, VAKIF, VEZİRLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387054)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232, 233, 234., 235., 238. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387491)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387490)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, ARDIÇ, BERKER, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, REŞİTPAŞA, SÜLÜN, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387578)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388953)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ- HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk/ MİMAR KEMALETTİN mah YAKUPAĞA FIRINI sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387637)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk/ ALİ KUŞÇU mah FEVZİPAŞA, YUSUF ZİYAPAŞA sk/ ATİKALİ mah FEVZİPAŞA sk 23:30-00:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387643)