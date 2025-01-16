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İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor

İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
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İstanbul'dan alacağı için Lübnan'a, oradan da İsrail sınırına geçmeye çalışan inşaat işçisi Sezer Özdemir ve iki arkadaşı Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Yıldızeli'den 5 gündür haber alınamıyor. Özdemir ve arkadaşlarının son olarak İsrail Dov Dağı'nda canlı konum paylaştıkları ve aileleriyle yaptıkları görüşmede "Üstümüzde dronlar uçuyordu" dedikleri öğrenildi.

İstanbul'dan bir hafta önce alacağı için İsrail sınırına geçmeye çalışan inşaat işçisi Sezer Özdemir, Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Yıldızeli'nden 5 gündür haber alınamıyor. Sezer Özdemir'in Kırşehir'de yaşayan eşi Demet Özdemir, "Eşim 5 senedir İsrail'de çalışıyordu. Vakti dolunca sınır dışı edildi ve geldi. Orada taşeron olarak iş yaptırıyordu. Alacağı kaldı, parasını almak için Lübnan sınırı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaştı ve bizimle iletişimi kesildi. İsrail kanallarında aynı gün ve saatte 3 Türk'ün öldürüldüğüne dair haberler yer almış. Eşimin can güvenliğinden endişe duyuyorum. 3 tane çocuğum var devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan yardım istiyorum" dedi.

Alacakları için İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor

ALACAKLARI İÇİN İSRAİL'E GİTMEYE KARAR VERDİLER

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Hüseyin Yıldızeli, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacağını almak için buraya gitmeye karar verdi. 3 iş arkadaşı 9 Ocak Perşembe günü İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Lübnan'a gitti. 11 Ocak Cumartesi günü Lübnan sınırından İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 arkadaşın aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi.

Alacakları için İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor

"ÜSTÜMÜZDE DRONLAR UÇUŞUYOR"

Sezer Özdemir ailesine attığı en son whatsapp yazışmasında "Üstümüzde dronlar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. Eşinden 5 gündür haber alamadığını söyleyen Sezer Özdemir'in eşi Demet Özdemir, "Eşim 5 senedir İsrail'de çalışıyordu. Vakti dolunca sınır dışı edildi ve geldi. Orada taşeron olarak iş yaptırıyordu. Alacağı kaldı, parasını almak için Lübnan sınırı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaştı ve bizimle iletişimi kesildi. İsrail kanallarında aynı gün ve saatte 3 Türk'ün öldürüldüğüne dair haberler yer almış.

Alacakları için İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor

Eşimin can güvenliğinden endişe duyuyorum. 3 tane çocuğum var, devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan yardım istiyorum. 11 Ocak Cumartesi gününden itibaren haber alamıyoruz. 2 tane de kendi gibi yanında arkadaşı da vardı. Onlardan da haber alınamıyor. Ne olur bize yardım edin. Sesimizi duyun, yalvarıyorum. En son görüştüğümüzde 'Üstümüzden dronlar uçuşuyor' dedi. Bulunduğu İsrail sınırı Dov Dağı'ndaki konumunu attı ve bir daha kendisinden ve yanındaki 2 kişiden de haber alamadık. Eşim ekmek parası için gitti, 3 tane çocuğum var. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için ekmeğinin parası için gitti, ne olur bizlere yardım edin" diye konuştu.

Alacakları için İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor

"LÜBNAN'DAN İSRAİL SINIRINA GEÇMEYE ÇALIŞTI VE BAĞLANTISI KESİLDİ"

Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir ise "Kardeşim 5 yıl İsrail'de çalıştı. Orada parası kaldı. Lübnan'dan İsrail sınırına geçmeye çalıştı. İsrail'in Dov bölgesinde 'Üstümde dronlar uçuşuyor' diye bir haber geldi. Canlı konumunu paylaşmıştı bize ve ondan sonra bağlantı kesildi ve bir daha kendisinden haber alamadık. Bugün 5'inci gecesi. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan, tüm yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Ne olur kardeşimi ve beraberindekileri bulun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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