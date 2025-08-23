Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı

Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'dan acı haber geldi. Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Yukay'ın cenazesinin denizin 68 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.

Teknesiyle açıldığı denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı.

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde; parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

HALİT YUKAY'IN CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu.

Cenazenin yeri yanal tarama cihazıyla tespit edilirken, ROV cihazıyla da görüntüler teyit edildi. Çanakkale, Samsun, Yalova ve İzmir'den gelen kurbağa adamlar, Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Öte yandan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamların, arama çalışmalarının 6'ncı gününde, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

TEKNEDEKİ BELİRGİN İZ VE DARBELER DİKKAT ÇEKTİ

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan 1 gün sonra 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı C.T. ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu belirlenen geminin fotoğraflarıyla birlikte, bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

BİR SARSINTI HİSSETTİM, ANLAM VEREMEDİM"

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, tutuklanan kaptan C.T., Yalova'daki mahkemede verdiği ifadesinde, "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" demişti.

NUMUNE SONUÇLARI ÇIKTI, BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Soruşturma devam ederken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Zenginler de ölür..

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSos:

Çarptım kaçtın tabi . Sen yapmasan arar bildirirsin ifaden alınınca itiraf etmezsin paşa

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmetaydogan:

19 Gün sonra cansız bedenler bulunuyor hep nedense

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

oksijen tüpünde hava bitmiş.

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarımurat:

o derinlikte 19 gün bedenmi kalir kimli kandiryorsunuz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
