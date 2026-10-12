A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktör kararına çevrildi. Federasyonun önceliğinin yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak olduğu belirtilirken adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıkmaya başladı.

ARDA TURAN'A SHAKHTAR ENGELİ

NTV'de yer alan habere göre TFF, teknik direktörlük görevi için ilk olarak Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı gündemine aldı. Ancak Ukrayna ekibinin genç teknik adamın ayrılığına sıcak bakmaması nedeniyle süreçte ilerleme sağlanamadı. Federasyonun, Arda Turan'ın hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı çalıştırması yönünde bir formül üzerinde durduğu ancak Ukrayna temsilcisinin bu seçeneği de kabul etmediği belirtildi. Arda Turan'ın milli takım görevini reddettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mevcut şartların anlaşma sağlanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

ABDULLAH AVCI İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

Arda Turan seçeneğinin zayıflamasının ardından TFF'nin aday listesinde Abdullah Avcı'nın ağırlık kazandığı öne sürüldü. 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın yeniden göreve gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Avcı'nın teknik ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğü, Süper Lig'deki takımları ve futbolcuları yakından takip ettiği aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının resmi teklif gelmesi halinde A Milli Takım'ın başına geçmeyi kabul edeceği ifade edildi.

FATİH TEKKE VE DESCHAMPS DA LİSTEDE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliğinin milli takımı Türk bir teknik direktöre emanet etmek olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Abdullah Avcı'nın yanı sıra Fatih Tekke'nin de adaylar arasında bulunduğu öne sürüldü. Federasyonun yalnızca yerli isimlerle sınırlı kalmadığı, yabancı teknik direktör seçeneklerini de değerlendirdiği aktarıldı. Bu isimler arasında Fransız çalıştırıcı Didier Deschamps'ın da yer aldığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ FORMÜLÜ

TFF'nin teknik direktör arayışının yanı sıra milli takım yapılanmasında da değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Federasyonun geçmişte uygulanan futbol direktörlüğü sistemini yeniden hayata geçirebileceği, bu görev için ise Şenol Güneş'in düşünüldüğü ifade edildi. Söz konusu formüle göre Şenol Güneş'in futbol direktörlüğünü üstlenmesi, A Milli Takım'ın başına ise yerli bir teknik direktörün getirilmesi planlanıyor. Ancak adaylara henüz resmi bir teklif yapılmadığı belirtildi.

HEDEF KASIM AYINA KADAR YENİ HOCAYI BELİRLEMEK

A Milli Takım'ın bir sonraki karşılaşmalarını kasım ayında oynayacak olması nedeniyle TFF'nin teknik direktör arayışlarını kısa sürede tamamlamak istediği aktarıldı. Federasyonun hem yeni teknik direktörü hem de olası futbol direktörlüğü yapılanmasını kasım ayına kadar netleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

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