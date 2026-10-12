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Mersin Silifke'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı

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Mersin Silifke'de sağanak sele dönüştü, hastane yolu ulaşıma kapandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış sele dönüştü. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı ve Silifke Devlet Hastanesi yolu ulaşıma kapandı; mahsur araçlar çekicilerle çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış sele dönüştü. Yolların göle döndüğü ilçede bazı araçlar su birikintileri içerisinde mahsur kalırken, Silifke Devlet Hastanesi yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yollar adeta göle dönerken, seyir halindeki küçük araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti ve bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Hastane yolu ulaşıma kapandı

Aşırı yağış nedeniyle Silifke Devlet Hastanesi yolunda da ulaşım aksadı. Yolun suyla dolması üzerine araç geçişleri zorlaşırken, özellikle küçük araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Büyük araçlar ise su birikintilerinin içerisinden kontrollü şekilde geçmeye çalıştı.

Yaşanan olumsuzluklar üzerine trafik polisleri bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sel sularında mahsur kalan araçların kurtarılması için de çalışma yapıldı.

Mahsur kalan araçlar çekicilerle çıkarıldı

Yollarda biriken su nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla ilerleyemeyince yardım bekledi. Su içerisinde kalan bazı araçlar, olay yerine çağrılan çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücülerin suyla kaplanan yollarda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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