Ahmet Özkalıpçı, 40'a yakın Şebap güvercini için Erzurum'da ev tuttu

Erzurum'da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı (58), çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana ilgi ve merak duyduğu ancak görev yaptığı yıllarda zaman ayıramadığı Şebap güvercinlerini, 2019 yılında emekli olduktan sonra beslemeye başladı. Yaklaşık 40 güvercini bulunan Özkalıpçı, kuşları için 3+1 sobalı bir ev kiralarken aylık 3 bin 500 lira kira ödüyor.

Yıllardır içinde ukde kalan güvercin merakına emekli olduktan sonra zaman ayıran Özkalıpçı, Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde kiraladığı evi 'Miski' ve 'Gök' cinsi Şebap güvercinlerine ayırdı. Elektrik, su, yem ve kışın soba masraflarıyla birlikte ayda yaklaşık 10 bin lira harcayan Özkalıpçı'nın kuşlarının toplam değeri milyonlarca lirayı bulsa da güvercinlerini maddi kazanç amacıyla beslemediğini, bu uğraş sayesinde edindiği dostlukların kendisi için daha değerli olduğunu ifade ediyor.

"Emeklilik güvercinlere zaman ayırma fırsatı verdi"

Güvercinlere olan ilgisinin çocukluk ve gençlik yıllarından geldiğini anlatan Özkalıpçı, "32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Kuşlarıma fiyat biçemiyorum"

Güvercinleri için kiraladığı evde arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini ve kış aylarında soba yaktığını söyleyen Özkalıpçı, "3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor. 40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı