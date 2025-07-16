Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Türkiye yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 2 ilde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçelerindeki yangınlar nedeniyle bazı mahalleler boşaltıldı. Gece saatlerinde Şarköy'deki orman yangını Çanakkale'nin Gelibol ilçesine sıçradı.

TEKİRDAĞ'DA 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. 60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.

HAVA AYDINLANINCA HAVA MÜDAHALE BAŞLADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı. İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı. Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

BAZI EVLER YANDI

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Kızılcaterzi Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi. Dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgeye gelerek Vali Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ALEVLER TEKİRDAĞ'DAN ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı.

Rüzgarın etkisini azalttığını ve ekiplerin alevlerin ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiğini ifade eden Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmediğini de duyurdu.

ÇANAKKALE AYVACIK DA YANIYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Alevlerin etkisini yitirdiği gözlenen sahada, kuvvetli rüzgarın etkisi ise devam ediyor. Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

İÇİNDE SANTRAL OLAN KÖY YANGINDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor. Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluşmuştu.