Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı maden işçilerini taşıyan servis aracına yönelik saldırının arkasında bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetin olduğu belirlendi.

SERVİS ARACINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 1 ÖLÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesine ait servis aracına saldırı düzenlendi. Servis aracının Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait olduğu öğrenilirken, patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

SALDIRININ NEDENİ KÖMÜR OCAĞIYLA İLGİLİ YAŞANAN HUSUMET

Olayın ardından saldırının nedeni merak edildi. Akla ilk gelen "terör saldırısı" ihtimali olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamanın detaylarını sosyal medyada yaptığı açıklamada paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.