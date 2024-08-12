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Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servise yönelik gerçekleştirilen saldırının nedeni belli oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırının Kuzey Irak'tan yapıldığı, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı maden işçilerini taşıyan servis aracına yönelik saldırının arkasında bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetin olduğu belirlendi.

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

SERVİS ARACINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 1 ÖLÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde madencilik işletmesine ait servis aracına saldırı düzenlendi. Servis aracının Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait olduğu öğrenilirken, patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

SALDIRININ NEDENİ KÖMÜR OCAĞIYLA İLGİLİ YAŞANAN HUSUMET

Olayın ardından saldırının nedeni merak edildi. Akla ilk gelen "terör saldırısı" ihtimali olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamanın detaylarını sosyal medyada yaptığı açıklamada paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Madencilik Şırnak Silopi Irak Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

ENSON:

İnandırıcı değil, ben Şahsen inanmıyorum Bölücü terör örgütü PKK yaptığını düşünüyorum

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ali gökşen:

Allah dünya gözünü doyursun ne istedin masumdan..

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Dağıstan:

Hani Irak hükümetiyle anlaşma yapılmıştı. hani barzani Kuzey Irak'da hakimşyet kurmuştu. Başka ülke topraklarından nokta atşıı yapılıyorsa içerideki vasıtaya , ellerindeki donanım nereden gelmiş olabilir..

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