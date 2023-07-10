Sel ve heyelan nedeniyle hayatın felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı

Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan sağanak, birçok ilde cadde, sokak ve yolları sular altında bıraktı. Ev ve iş yerlerinin su bastığı bazı bölgelerde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi. AFAD; Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için yeni uyarı geçti.

Ordu, Bartın, Zonguldak... Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışın en çok vurduğu bu illerde hayat felç oldu. Birçok bölgede derelerin taşması ve heyelan sonucu ev ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. Sağanakla mücadele sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 13 il için yeni uyarı geldi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

AFAD kuvvetli yağışlara yönelik uyarıda bulundu. Orta Karadeniz'de yağışların saat 16.00'ya, Doğu Karadeniz'de ise gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi.

Turuncu kodla uyarılan iller:

Artvin

Bartın

Bolu

Düzce

Giresun

Kastamonu

Karabük

Ordu

Rize

Samsun

Sinop

Trabzon

Zonguldak

YEREL OLARAK KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞLERİ

Başkanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Batı Karadeniz bölgesinde görülen aşırı yağışlar bölgenin büyük bölümünde etkisini kaybetmiştir. Yağışların, yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette devam edeceği; Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli geçişler olacağı tahmin edilmektedir.

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DOĞU KARADENİZ'DE SALI AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Orta Karadeniz bölgesinde (Sinop, Samsun ve Ordu) görülen şiddetli yağışların bugün öğleden sonra saat 16.00'dan itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) görülen kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar tekrar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, gece yarısından itibaren etkisini kaybederek salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

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2 BİN 515 İHBAR YAPILDI

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz. Dünden bu yana Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toplamda 2 bin 515 ihbar yapıldı.

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MAHSUR KALAN 23 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildi. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 kişi helikopterler ile, 570 kişi de bot ve iş makineleri ile kurtarıldı."

TURUNCU KOD NEDİR?

Turuncu kodda hava durumu tehlikelidir; tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İşte selin vurduğu kentlerden görüntüler: