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Sel ve heyelan nedeniyle hayatın felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı

3. Sayfa Haberleri

Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan sağanak, birçok ilde cadde, sokak ve yolları sular altında bıraktı. Ev ve iş yerlerinin su bastığı bazı bölgelerde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi. AFAD; Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için yeni uyarı geçti.

Ordu, Bartın, Zonguldak... Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışın en çok vurduğu bu illerde hayat felç oldu. Birçok bölgede derelerin taşması ve heyelan sonucu ev ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. Sağanakla mücadele sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 13 il için yeni uyarı geldi.

AFAD kuvvetli yağışlara yönelik uyarıda bulundu. Orta Karadeniz'de yağışların saat 16.00'ya, Doğu Karadeniz'de ise gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi.

Turuncu kodla uyarılan iller:

  • Artvin
  • Bartın
  • Bolu
  • Düzce
  • Giresun
  • Kastamonu
  • Karabük
  • Ordu
  • Rize
  • Samsun
  • Sinop
  • Trabzon
  • Zonguldak

Başkanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Batı Karadeniz bölgesinde görülen aşırı yağışlar bölgenin büyük bölümünde etkisini kaybetmiştir. Yağışların, yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette devam edeceği; Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli geçişler olacağı tahmin edilmektedir.

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Orta Karadeniz bölgesinde (Sinop, Samsun ve Ordu) görülen şiddetli yağışların bugün öğleden sonra saat 16.00'dan itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) görülen kuvvetli yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar tekrar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, gece yarısından itibaren etkisini kaybederek salı günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

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Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz. Dünden bu yana Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toplamda 2 bin 515 ihbar yapıldı.

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Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildi. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 kişi helikopterler ile, 570 kişi de bot ve iş makineleri ile kurtarıldı."

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Turuncu kodda hava durumu tehlikelidir; tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İşte selin vurduğu kentlerden görüntüler:

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

Sel ve heyelan nedeniyle hayat felç olduğu Karadeniz'de 13 il için yeni uyarı var

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com - 3. Sayfa

Karadeniz Zonguldak Bartın Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Güray Dilli :

Açıkları kapatmak amacıyla yapılan zamlar , getirilen ve getirilecek vergiler vb ler hangi açığı kapatacak ,depremden sonra üstüne bir de sel felaketleri geldi. Her yere para lazım. İşimiz zor , çok zor..

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Hsn:

Millet Kafayı yemiş ya herkes karşıt belediyenin şehrini su bassında eleştirelim diye can atıyor,şehirler su yollarına yakın ve düzlüklere kurulmuş hiçbir belediye bu durumları sıfırlayamaz ama azaltabilir,yanlış yerleşim ve yetersiz çalışmanın sonuçları.Sel dışında zaten herkes hizmetler konusunda hangi belediyelerin çalışıp çalışmadığını biliyor tartışmaya gerek yok.

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Hamit Gündoğdu:

Size mesaj yazmama kararı aldım siz de uyun bana haberlerle ilgili gönderi yapmayın

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