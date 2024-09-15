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Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ederken gerçeği anlatan tek bir kişi ya da tek bir delile ulaşılamadı. Adli Tıp'tan çıkacak rapor beklenirken Narin'in neyi gördüğü ve neden öldürüldüğü merak konusu. En olası senaryo ise; küçük kızın ağabeyi Enes Güran ile erkek kuzenini uygunsuz vaziyette gördüğü, bunun üzerine ağabeyi Enes tarafından elle boğulmak suretiyle nefessiz bırakılmak istendiği, sonrasında ise amcanın devreye girdiği.

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde Türkiye günlerdir şüphelilerin birbirleriyle çelişen ifadelerini ve akıl almaz iddiaları konuşuyor. Ancak şu ana kadar Tavşantepe köyünden gerçeği anlatan tek bir kişi ya da tek bir delile ulaşılamadı. Sabah'tan Halil Turan'ın haberine göre, Son sözü Narin Güran ile ilgili Adli Tıp raporu söyleyecek. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin son durum ve olası senaryo.

Salim Güran olay günü Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini anlattı ancak yapılan teknik incelemelerde 15.08'de telefon görüşmeleri, yapılan HTS analizlerinde ise 15.21 ile 15.46 arasında birlikte oldukları tespit edildi. Muhtar amcanın tarlasında çalışan 15 yaşındaki işçi R.A., Salim ile aralarında geçen "tamam daha ölmemiş" konuşmasının çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Bu konuşmalarla ilgili "Vallahi ben böyle bir şey hatırlamıyorum" diyen R.A. da tutuklandı.

AMCAYI TEKNİK ANALİZLER ELE VERDİ

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cansız bedeni dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine getirilerek sorguya alınan amca Salim Güran hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcılıkta 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini söyleyen amca Salim Güran'ı yapılan teknik analizler ele verdi.

Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

MEÇHUL SAATLERDE BİRLİKTELER

15.15'te son olarak mahalledeki okulun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Narin daha sonra evlerine giden patika yola dönmüştü. Nevzat Bahtiyar'ın cesedi 15.40'ta Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğü saate kadar yaşananlarla ilgili gözaltına alınan tüm zanlılar sorgularında hiçbir şey anlatmadı. Narin'in öldürüldüğü düşünülen bu saatlerle ilgili yapılan teknik çalışmalar da tamamlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı detaylı HTS analizlerine Milli İstihbarat Teşkilatı da destek verdi. Narin'in kaybolduğu gün ve özellikle son görüldüğü saat olan 15.15'ten önce ve sonra neler yaşandığıyla ilgili yapılan detaylı HTS analizleri amca Salim Güran'ı ele verdi. Salim Güran ise HTS analizleriyle ilgili "Baz analizleri yanlıştır" dedi.

GÖRÜŞMEDİM DEDİ KAYITLAR ELE VERDİ

Narin'in kaybolduğu gün ve özellikle son görüldüğü saat olan 15.15'ten önce ve sonra neler yaşandığıyla ilgili yapılan detaylı HST analizleri amca Salim Güran'ı ele verdi. Olay günü Nevzat Bahtiyar akşam saat 20.00'a kadar görüşmediğini anlatan Güran'ın Narin kaybolmadan 7 dakika önce 15.08'de Nevzat Bahtiyar ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 15.21 ile 15.46 saatleri arasında da Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın birlikte oldukları tespit edildi. Zanlı amca ifadesini alan 3 Cumhuriyet Savcısına HTS analizleriyle ilgili "Baz analizleri yanlıştır, olay günü Nevzat Bahtiyar ile kesinlikle hiç görüşmedim" dedi.

Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

İŞÇİ "TAMAM DAHA ÖLMEMİŞ" KONUŞMASINI HATIRLAMADI

Salim Güran'ın kendi telefonuna yüklediği ses kayıt programıyla konuşmalarını kaydettiği ancak olay gününe ait tüm konuşmaları ve Whatsapp arama kayıtları ile yazışmaları sildiği yapılan dijital incelemede tespit edilmişti. Bu konuşmalar arasında tarlasında çalışan işçi R.A ile 18.38'de yaptığı görüşmede "o sondaki köşede bişeyin düşmüş ha. Sana ait bişey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş" dediği, R.A.'nın "eee" dediği, Salim'in de "biri yerde" şeklinde cevap verdiği, R.A.'nın da "tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" dediğine ulaşılmıştı. Bu konuşmaların ortaya çıkmasının ardından daha önce serbest bırakılan R.A. yeniden gözaltına alındı. R.A. ifadesinde "valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum" dedi. R.A da ifadesinin devamında da çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutukladı.

SORUŞTURMADA 11 TUTUKLU

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükselirken, anne Yüksel Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde uyuduğunu, evlerine hem akrabaları aynı zamanda da komşuları olan Hediye Güran'ın geldiğini anlatması üzerine Hediye Güran da gözaltına alındı.

Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

50 SAHTE İHBAR YAPILDI

Narin Güran'ı arama sürecinde 19 gün boyunca onlarca sahte ihbar yapıldığı da soruşturma dosyasına girdi. "Ceset burada" diye telefonlar açılarak, farklı tarihlerde Tavşantepe mahallesinin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle aramalar sekteye uğratılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Narin Güran kaybolduktan bir gün sonra yani 22 Ağustos'ta bir terlik teki bulundu. Aramalar, göçebelerin konakladığı yer de yoğunlaşırken "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasında yer aldığı öğrenildi.

Muhammed Kaya, "Ben yolda araba ile yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin göçebelere ait olduğunu düşünerek bakmadım. Dönüşte terlik yine yolun ortasındaydı. Terlik köyden 2,5 kilometre uzaktaydı. Ben terliği arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı, bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum" dedi.

AĞABEY VE KUZEN İDDİASI

Narin'in kaybolduğu gün ahırdan gelen sesler üzerine ağabeyi Enes Güran ile erkek kuzenini (Salim Güran'ın oğlu) uygunsuz vaziyette gördüğü, bunun üzerine ağabeyi Enes tarafından elle boğulmak suretiyle nefessiz bırakıldığı iddia ediliyor. GPRS kayıtlarına göre anne Yüksel ve yenge Hediye Güran olay yerine gelerek Enes'e engel olmaya çalıştı. Anne Yüksel Güran bu sırada oğlu Enes'in kolunu ısırdı. Sonrasında muhtar olan amca Salim Güran çağrıldı. Salim Güran, Nevzat Bahtiyar'ı arayarak Narin'i ölü ya da baygın halde teslim etti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (12)

en Antwerp:

Burası türkiye katil NARİN çıkarsa hiç şaşırmam.

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15
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Mehmet Yarba:

Atatürk diyor ki : " Yalan konuşmayın; yalan konuşursanız; yalanı düzeltmek için 10 yalan daha söylemek zorunda kalırsınız; ama yalan yine de düzelmez." Narin olayında en başta yalan konuştukları için yalanlarını yalanlarla düzeltmeye çalışıyorlar; ama düzelmez. Tarafsız teknoloji gerçeği ortaya çıkaracaktır.

40
62
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Emrah null:

her şey ortadayken çözülemeyen bir cinayet yani düşünün ki Türkiye'de toprak altında yatan milyonlarca faali meçhul var demek ki. ...........

42
2
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1gerceklerinsesi:

Neden kansız bazı gruplar genelde?

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Yalçın Karaduman:

Harbiden sıktı artık memlekette başka haberlerde var

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6
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Mtn klck:

Bunları konuşturmak çok mu zor? Konuşturulmak mı istenmiyor? Ben anlayamadım? Herkes topu taca atıyor

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1
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selen öztürk:

Abi bu haber medyayı niye bu kadar işgal eder oldu ya Türkiye'de her gün cinayet işleniyor hepsi bu kadar gündem olsa hayır asıl gündem neden gizlenmek isteniyor yani

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3
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Yorumların Efendisi:

Senaryo adı altında hergün değişik bir aile bireyinin kamuoyu önünde konu edinilmesi uygun değil.

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gaddar kerim:

kimse kusura bakmasin ama bu sorusturmayi yuruten hakim savci polis kim varsa hepsinin alayi gorevden alinmali, bukadar acemi bir sorusturma hayatimda gormedim, bu cinayet daha ilk gunde cozulurdu, cocugun kolundaki isirik izi narine ait degil ama abi'nin kendisinede ait degil, en basindan abi'nin koluna kimin isirdigi bulunsa hersey cozulecekti, abi kendim isirdim dedi hemen inandilar, o isirik baskanisin, kendisinin degil, herseyi o isirik cozer, birakin bos isleri isirik kimin onu bulun

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MEHMET SALİH ALSAÇ:

Herkes dedektif oldu narin sayesinde

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